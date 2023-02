Sull’asfalto della Tiburtina spunta la direzione ‘Ciro’: mistero sulla scritta La scritta è comparsa due giorni fa e non è chiaro chi possa averla disegnata sull’asfalto e quando. Probabilmente la direzione giusta era, ipotizziamo, ‘circ. Nomentana’, ‘circonvallazione Nomentana’.

A cura di Enrico Tata

Via Tiburtina, altezza stazione Tiburtina. Imboccando la corsia di sinistra la direzione è Roma centro, prendendo quella di destra si entra in Tangenziale e quella al centro…. va in direzione ‘Ciro Nomentana'. La scritta è comparsa due giorni fa e non è chiaro chi possa averla disegnata sull'asfalto e quando. Probabilmente la direzione giusta era, ipotizziamo, ‘circ. Nomentana', ‘circonvallazione Nomentana'. Un errore o una bravata? Il risultato, comunque, è che adesso la scritta ‘Ciro' si trova sull'asfalto ed è stata notata da moltissimi cittadini.

A darne notizia l'associazione Prontotaxi 066645, che su Facebook ha pubblicato: "Impossibile percorrere la via Tiburtina in #direzione Roma centro senza notare la scritta ‘Ciro’ e la scritta ‘Nomentana' disegnate sull’asfalto a ridosso della #stazione Tiburtina. Una bravata di ignoti, accaduto nella giornata di ieri".

La vicenda è stata commentata anche da Marcello De Vito, ex presidente del consiglio comunale, prima 5 Stelle, adesso Forza Italia: "Questa è la nuova segnaletica su Via Tiburtina, nei pressi del Verano.Ma tutto è concesso al sonnolento Gualtieri, dal momento che anche i giornali restano sonnolenti allorché si debbano riprendere le sviste o gli errori del sindaco…Come al cospetto delle infinite potature (con annesse deviazioni del traffico) proprio su via Nomentana, alias "Ciro"".

Roberta Della Casa, neo consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha commentato: "Questa mattina ho scoperto che dal ponte di Portonaccio posso raggiungere casa di CIRO! Nulla in contrario verso questa persona qualora esista ma le indicazioni stradali mi sembrano eccessive Scherzi a parte, è grave che l'impresa di manutenzione stradale prenda un abbaglio tale e lo è altrettanto l'amministrazione PD che affida appalti al ribasso e con una selezione delle imprese non basata sulla qualità…manca qualcos'altro, il controllo!Municipio IV e Comune di Roma corrano ai ripari! I soldi dei cittadini devono essere ben spesi! Un saluto a Ciro, chiunque esso sia".