Suicidio a Ostia, un uomo si impicca sul lungomare: lo ritrova all’alba un runner Un uomo è stato trovato impiccato sabato in zona pontiletto. A trovare il corpo è stato un uomo intento a fare jogging sul lungomare.

A cura di Enrico Tata

Suicidio shock a Ostia. Un uomo è stato trovato impiccato sabato in zona pontiletto. A trovare il corpo è stato un uomo intento a fare jogging sul lungomare. La vittima è un cittadino ucraino di 35 anni che viveva da tempo con la sorella in Italia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I poliziotti, invece, stanno cercando di chiarire l'ora esatta del decesso e se si sia trattato, come è quasi certo, di un gesto volontario. Stando a quanto si apprende, la salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale per l'autopsia.

Il biglietto d'addio: "Seppellitemi accanto a mio padre"

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane avrebbe lasciato un bigliettino d'addio: "Seppellitemi accanto a mio padre", la richiesta. Il quotidiano locale Canale Dieci fa sapere che da un mese gli era morta anche la mamma. Sui gruppi Facebook e Whatsapp dei cittadini di Ostia in molti hanno condiviso fotografie e video del macabro ritrovamento, nonostante gli agenti del commissariato Roma Lido abbiano provveduto immediatamente a transennare la zona per evitare gli sguardi dei curiosi. Non è ancora accertata, come detto, l'ora del decesso, ma è probabile che l'uomo si sia tolto la vita nella notte tra venerdì e sabato, quando il lungomare era deserto. Al mattino, intorno alle 7, il cadavere è stato notato da un runner che passava di lì. Subito dopo, però, la notizia ha richiamato decine di passanti, che si sono radunati nei pressi del luogo del ritrovamento.