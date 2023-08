Subiaco, trattore si ribalta e l’uomo finisce sotto la fresa: Alberto De Zordo muore a 68 anni L’incidente è avvenuto in località La Calcara, nel comune di Subiaco. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso, l’uomo è morto sul colpo.

A cura di Teresa Fallavollita

Immagine di repertorio

L'incidente mortale si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 26 agosto, a Subiaco, comune con meno di 9mila persone nella Valle dell'Aniene, a est della Capitale. L'uomo stava lavorando all'interno dei propri terreni quando, per cause ancora da chiarire, il trattore si è ribaltato e il 68enne è finito per terra, restando intrappolato sotto la fresa. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Lo riporta RomaToday.

La dinamica dell'incidente

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, sabato 26 agosto. Alberto De Zordo, 68 anni, sta lavorando il proprio terreno in località La Calcara, nel comune di Subiaco. Si tratta di alcuni campi in pendenza, e l'uomo ha precedentemente applicato una fresa che viene trainata dal trattore. A un tratto, per motivi ancora non accertati, il mezzo agricolo si ribalta e De Zordo viene catapultato a terra, finendo sotto la fresa. L'uomo non ha scampo: all'arrivo del personale medico del 118 ha già smesso di respirare. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Subiaco che cercheranno di far luce sulla dinamica dell'incidente.

L'incidente a Lanuvio

Non è la prima volta che si ripete una storia simile. Un paio di settimane fa, sabato 12 agosto, si è verificato un analogo incidente: la vittima in questo caso si chiamava Carlo Leoni e aveva 80 anni. Ha perso la vita schiacciato dal suo stesso trattore, che si è ribaltato forse a causa della pendenza del terreno.

Carlo Leoni si trovava in via Gramsci, Lanuvio, sul suo trattore e stava pulendo un campo dalla vegetazione circostante nel tardo pomeriggio dello scorso 12 agosto quando il mezzo si è improvvisamente sbilanciato, ribaltandosi. L'80enne ed ex autista è finito sotto al trattore, schiacciato dal peso: vani i soccorsi, il personale sanitario giunto in ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.