Lanuvio, trattore si ribalta e schiaccia un uomo: Carlo muore a 80 anni Carlo Leoni è morto schiacciato dal suo trattore mentre ripuliva il terreno in via Gramsci a Lanuvio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto schiacciato da un trattore in via Gramsci a Lanuvio. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di sabato 12 agosto nel territorio della provicnia di Roma. La vittima è Carlo Leoni, un ottantenne del posto ed ex autista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese l'uomo era alla guida del mezzo agricolo e stava ripulendo un campo dalla vegetazione circostante quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è ribaltato e lo ha schiacciato sotto il suo peso.

A dare l'allarme è stato un passante che ha assistito alla scena, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo da fare, quando i paramedici sono giunti sul luogo dell'incidente Carlo era già morto. Data la dinamica dell'accaduto e il fatto che l'uomo fosse intrappolato al di sotto del mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, i quali sono giunti con una squadra e hanno dato il via alle operazioni. Il corpo senza vita di Carlo è stato recuperato e trasferito in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Presenti per i rilievi di rito i vigili urbani, che hanno svolto gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il trattore è stato posto sotto sequestro per ulteriori verifiche. L'ipotesi al momento è che il mezzo si sia ribaltato a causa della pendenza del terreno. Appresa la notizia della sua improvvisa scomparsa la comunità di Lanuvio, nella quale Carlo era molto conosciuto, si è stretta al dolore della famiglia.