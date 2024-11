video suggerito

Studentesse molestate dopo l’esame di ostetricia: ex professore della Sapienza condannato a 3 anni Un professore dell’università La Sapienza di Roma oggi in pensione è stato condannato in primo grado a tre anni per violenza sessuale perché accusato di aver molestato due allieve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Vincenzo Aleandri, docente universitario del corso di laurea di Ostetricia alla Sapienza, è stato condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di due studentesse. Il 72enne, oggi in pensione, è stato anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni, in modo perpetuo da uffici attinenti alla tutela e alla curatela, ed è stato sospeso dalla professione per un anno. È stato invece assolto dal reato di falsità ideologica in atto pubblico perché "il fatto non sussiste".

I fatti risalgono al 2018 quando le due studentesse hanno dovuto sostenere un corso con il professore. Secondo la denuncia delle ragazze, riportata da Il Messaggero, il docente le avrebbe invitate in uno stanzino dopo l'esame, palpeggiando loro il seno. Le due giovani sono state molestate in due momenti diversi, ed è solo diverso tempo dopo i fatti che hanno capito che il loro non era un caso isolato. L'avvocato di Aleandri, Giovanni Palmieri, ha dichiarato in aula che l'uomo non era consapevole della gravità delle proprie azioni, e che aveva agito "in preda ad un delirio di senilità". Il giudice non ha ritenuto credibile questa versione, e ha condannato il docente a tre anni in primo grado, oltre al pagamento delle spese processuali. Assolta, invece, l'allora assistente del professore, accusata di favoreggiamento: secondo l'accusa, aveva dichiarato che quel giorno non aveva svolto gli esami da solo, ma in compagnia di altri professori che invece non sarebbero stati presenti.

Il docente non era presente in aula alla lettura della sentenza. C'era invece le due studentesse, che nel corso delle udienze hanno ripercorso non solo cosa era accaduto, ma anche le conseguenze che ha avuto sulle loro vite.