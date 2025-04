video suggerito

Studentessa morta per un panino all'avocado, la versione del ristorante: "Sapeva degli anacardi" Continuano le indagini sul locale del Pigneto che ha preparato un avocado toast che ha ucciso, per shock anafilattico, la 20enne americana Avarie Anne Tierney.

A cura di Enrico Tata

Avarie Tierney, la ragazza di 21 anni morta per shock anafilattico dopo un panino.

È stata aperta un'indagine per omicidio colposo nei confronti del titolare del locale del Pigneto che le ha venduto il panino alla 20enne americana morta per shock anafilattico. Avarie Anne Tierney si è sentita male ed è deceduta a causa della presenza di una salsa a base di anacardi, di cui era allergica.

L'avocado toast non era inserito nel menu del ristorante

Secondo gli investigatori, l'avocado toast che la ragazza ha mangiato non era inserito nel menu del ristorante e, quindi, anche volendo la giovane statunitense non avrebbe potuto leggere la lista degli ingredienti. Tuttavia, Avarie Anne potrebbe aver tentato di comunicare la sua allergia, ma non sarebbe stata compresa dal personale di sala. Una circostanza che però viene smentita categoricamente dai camerieri.

La versione del ristorante: "Sapeva degli anacardi"

"Noi su queste cose siamo attentissimi. Sono stata io a prepararle quel panino. Sulla prima pagina c’è scritto chiaramente: alcuni piatti possono contenere allergeni. In caso di allergie o intolleranze, chiedere al personale in sala. Ovviamente, per noi è fondamentale che chi è allergico o intollerante a qualcosa ce lo comunichi. Ma la ragazza non ci ha detto nulla. Non era la prima volta che veniva insieme alle sue amiche. Sapevano che usiamo formaggi con anacardi e frutta secca", ha raccontato una dipendente al quotidiano La Repubblica.

Sottolineiamo che al momento si tratta solo di una testimonianza, che dovrà essere verificata dagli investigatori. "Quando ha ordinato, ci ha mostrato la foto di una bruschetta che non facciamo più da tempo non era nel menù, ma io, per cortesia, gliel’ho preparata, perché lei e la sua amica erano nostre clienti. Lei non ci ha detto nulla, lo abbiamo saputo solo dopo che era allergica agli anacardi", ha spiegato un'altra lavoratrice.

"Non dormiamo da giorni, siamo devastati"

L'amica della studentessa "è venuta a pagare tranquillamente e il titolare le ha chiesto cosa fosse successo alla sua amica, che se ne era andata. Solo a quel punto la ragazza ha chiesto se nella bruschetta ci fossero peanuts. Non riusciamo a darci pace per quello che è accaduto. Non dormiamo da due giorni. Qui siamo tutti devastati".

Avarie Anne Tierney si è sentita male quasi subito ed è corsa immediatamente verso la struttura che la ospitava, che dista meno di cento metri dal ristorante per prendere il kit con adrenalina e bentelan che aveva in camera. La ragazza è morta, nonostante i tentativi di soccorso delle amiche e dei sanitari del 118.

Sicuramente sul menu cartaceo del ristorante compare questa dicitura:

Alcuni piatti possono contenere allergeni:cereali contenenti glutine, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sesamo, sedano, senape, solfiti, lupini, aglio e cipolla.In caso di allergie e intolleranze particolari potete chiedere al personale di sala.Pane e farinacei: l'ingredientistica completa dei nostri pani è consultabile sul sito …

La giovane ha comunicato le sue allergie al personale di sala? Su questo le indagini sono ancora in corso.