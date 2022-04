Studentessa di 15 anni investita da un taxi a Trastevere, è in coma: stava andando al liceo La studentessa, 15 anni, è in coma farmacologico all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e le sue condizioni di salute sono gravi. Ha riportato un trauma cranico, una lesione alla milza e diverse fratture al volto.

A cura di Enrico Tata

Stava andando a scuola, al liceo Visconti, camminava sul bordo della corsia preferenziale in viale Trastevere quando, alle 7.45 di giovedì, un taxi l'ha presa in pieno. Da quel momento la studentessa, 15 anni, è in coma farmacologico all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e le sue condizioni di salute sono gravi. Ha riportato un trauma cranico, una lesione alla milza e diverse fratture al volto. L'incidente è avvenuto proprio davanti al Ministero dell'Istruzione.

Il tassista è indagato per lesioni stradali gravi

L'uomo al volante del taxi, un 64enne, è indagato di lesioni stradali gravi. Il pm ha disposto il sequestro del mezzo e le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza installate in zona. È possibile che la giovane stesse cercando di attraversare la strada quando è stata travolta dall'auto bianca. Era sulle strisce pedonali? Il semaforo era verde oppure rosso per i pedoni? Queste alcune domande a cui dovranno provare a rispondere i vigili urbani. Occorrerà valutare anche, ovviamente, la posizione del tassista che, riporta Il Messaggero, è risultato negativo sia al test anti alcol che a quello antidroga. I soccorritori del 118 sono arrivati pochi minuti dopo l'incidente e subito hanno accompagnato la studentessa al pronto soccorso dell'ospedale Bambino Gesù. La famiglia e tanti compagni di scuola e della sua squadra di pallavolo sono andati a trovarla in ospedale, ma la ragazza, come detto, è tuttora in coma e la speranza dei medici è che nelle prossime ore si comincino a vedere miglioramenti.