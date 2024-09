video suggerito

Studente cade dal quarto piano del liceo e forse non camminerà più, indagata l'insegnante

A cura di Alessia Rabbai

L'insegnante di sostegno che avrebbe dovuto controllare lo studente autistico, caduto da una finestra di un liceo a Roma, è indagata per lesioni gravissime. Al vaglio la sua posizione, dopo che la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, per accertare le responsabilità a carico della docente. L'incidente risale al 27 maggio scorso ed è avvenuto in una scuola superiore del quartiere Monteverde. Il giovane a seguito della caduta è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni e non è chiaro ad oggi se tornerà a camminare, a causa dei traumi riportati.

Al momento dell'incidente secondo quanto ricostruito finora lo studente, un ragazzo di diciassette anni, è precipitato da una finestra al quarto piano dell'edificio. Una caduta a seguito della quale è stato necessario l'intervento urgente di un'ambulanza. A dare l'allarme è stato il personale scolastico, che ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sono stati momenti concitati per i professori e gli altri studenti, tutti a scuola udite le sirene si sono chiesti cosa fosse accaduto. Le condizioni di salute del giovane sono parse fin da subito molto serie, dopo il volo di diversi metri nel vuoto e l'impatto con il suolo.

Il personale sanitario lo ha preso in carico e trasportato in ospedale in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Sono intervenuti sulle gravi ferite e sui traumi riportati e lo hanno ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono migliorate nelle settimane successive, tuttavia non è ancora chiaro se i il ragazzo riuscirà di nuovo a camminare.

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione Gianicolense, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato alcune persone per acquisire gli elementi necessari e hanno inviato un'informativa in Porcura. La Procura ha aperto dunque un'inchiesta e la posizione dell'insegnante di sostegno, che avrebbe dovuto controllare il ragazzo, è al vaglio.