Precipita da una finestra del liceo, grave un 16enne: indagini sulla mancata vigilanza Un ragazzo è precipitato dalla finestra della sua scuola, un liceo in zona Monteverde, nei giorni scorsi. Pronto soccorso e carabinieri sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un ragazzo di 16 anni è precipitato da una delle finestra della sua scuola, un liceo in zona Monteverde. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e gli operatori del pronto soccorso che hanno preso in cura il ragazzo e lo hanno trasportato in ospedale mentre si trovava ancora in condizioni molto critiche.

Precipita dalla finestra del liceo

Un volo da uno dei piani del liceo. È quanto successo ad un ragazzo di 16 anni che frequenta una scuola nella capitale. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa in uno dei licei di Monteverde, quartiere centrale della capitale. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi e la corsa d'emergenza in ospedale

Non appena allertati sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118. Gli operatori sanitari del pronto soccorso hanno subito raggiunto la scuola da dove era scattato l'allarme e sono andati subito verso il corpo del ragazzo dopo il volo. Gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Una volta arrivato nel nosocomio, lo hanno sottoposto alle visite dei medici e degli infermieri. Si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini in corso e le ipotesi dei carabinieri

Come anticipato, oltre agli operatori di soccorso, sono arrivati a scuola anche i carabinieri della stazione di Gianicolense che hanno aperto le indagini sul caso. Secondo le prime informazioni raccolte, nelle tasche del ragazzo sarebbero stati rinvenuti alcuni bigliettini: potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Ma gli accertamenti non sono destinati a concludersi: i militari vogliono verificare eventuali responsabilità legate ad una mancata vigilanza.