Studenti protestano al liceo Da Vinci: "Bullizzati da docente, dice che siamo delle 'poco di buono'" Gli studenti del liceo Leonardo Da Vinci hanno protestato per denunciare i presunti atti di bullismo di un'insegnante nei confronti soprattutto delle ragazze.

A cura di Natascia Grbic

Gli studenti del liceo Leonardo Da Vinci hanno protestato oggi contro il comportamento di un'insegnante che, secondo quanto riportato dai ragazzi, apostroferebbe soprattutto le studentesse con termini offensivi. Gli studenti dell'istituto di via Cavour hanno quindi inscenato un presidio chiedendo l'allontanamento della docente, della quale avrebbero già segnalato più volte gli atteggiamenti.

"A me ha dato dell'anoressica, mi stavo mangiando un cubetto di cioccolata e mi ha detto che mangio sempre in classe perché a casa non mangio", dichiara una ragazza in un video. Un'altra ha raccontato che le avrebbe rivolto frasi del tipo "non hai il fisico per le magliette corte", mentre a un'altra avrebbe dato della "poco di buono".

"Siamo stati costretti a organizzare un picchetto – hanno dichiarato gli studenti in una nota – per portare all'attenzione generale un problema noto a tutta la comunità scolastica, ma fino a oggi affrontato con colpevole inerzia. Da tempo, infatti, all'interno del nostro istituto viene tollerato il comportamento inopportuno di un docente che ripetutamente umilia e bullizza gli studenti, con particolare accanimento nei confronti delle studentesse".

Al presidio hanno partecipato numerosi studenti. Al momento la scuola non ha reso nota la propria posizione sulla vicenda, né ha fatto sapere se effettivamente siano stati riscontrati comportamenti di questo tipo da parte della docente. "Abbiamo provato ad avere un confronto con lei, sia genitori che prof che alunni – hanno dichiarato le ragazze – ma non è cambiata e non penso cambierà. Non credo si possa fare qualcosa".