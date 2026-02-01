Studente 14enne suicida a Latina, il fratello: “Anche io vittima di bullismo nella stessa scuola”

Immagine di repertorio (Getty Images)

"Sono stato vittima di bullismo anche io nella stessa scuola, l'Istituto Pacinotti". A parlare è il fratello maggiore dello studente quattordicenne che si è suicidato prima di tornare in classe all'interno della sua abitazione nel Comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina l'11 settembre del 2025. I genitori e il fratello, ospiti al programma televisivo "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5, hanno parlato del quattordicenne.

Il fratello ha raccontato di aver frequentato la stessa scuola, appunto l'Istituto Superiore Pancinotti di Fondi: "Anche io ero stato preso di mira anni fa, anche se non con la stessa intensità. Sono stato io a inviare l’esposto al Ministero, che poi ha portato all’arrivo degli ispettori" ha detto intervistato in tv.

La mamma del 14enne suicida: "Delusa e indignata"

La madre del quattordicenne ha invece tra le altre cose commentato la sospensione per tre giorni senza stipendio della dirigente scolastica Gina Antonetti: "Sono rimasta delusa e indignata. Mio figlio valeva così poco?" ha detto. Oltre alla preside a ricevere provvedimenti a ottobre scorso sono state altre due docenti. Si tratta della vicepreside e della responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano.

"La scuola non ha mai preso alcun provvedimento per tutelarlo"

I genitori del quattordicenne hanno ricordato com'era loro figlio, un ragazzo tranquillo, che aveva le sue passioni. Intervistata da Fanpage.it a settembre scorso la mamma ha spiegato che il ragazzo è stato vittima di episodi di bullismo per anni da parte di studenti e insegnanti e che "la scuola non ha mai preso alcun provvedimento per tutelarlo".

Tra gli episodi ha raccontato di quando "un ragazzino ha preso a pugni mio figlio e ha lanciato il suo zaino contro il muro. Il professore invece di difenderlo se l'è presa con lui, dicendogli che non lo stava aiutando a calmare i compagni, come se gestire una classe sia compito di uno studente. Questo è stato l'ultimo episodio di bullismo del quale è stato vittima mio figlio".