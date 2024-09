video suggerito

Striscioni ultras per Tony Effe contro Fedez: “Finte malattie, finte beneficienze: uomo di m…” “Chiara lo adora e Roma ti schifa, Fedez infame della mobile” e “Finte malattie, finte beneficienze, denunce e foto con le guardie: questo sei, Fedez uomo di me…”. Un gruppo di ultras della Roma entra a gamba tesa nel dissing tra Tony Effe e Fedez: gli striscioni affissi nella capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

"Chiara lo adora e Roma ti schifa, Fedez infame della mobile" e "Finte malattie, finte beneficienze, denunce e foto con le guardie: questo sei, Fedez uomo di me…". Questi i due striscioni comparsi ieri per le strade della capitale, uno dei quali sul ponticello di via degli Annibaldi con lo sfondo del Colosseo. Sarebbero opera di alcuni ultras della Roma, che hanno deciso di dare manforte a Tony Effe nel suo dissing contro Fedez.

Da Instagram e Youtube (dove Fedez ha postato ieri sera la sua risposta al rapper di "Sesso e Samba"), la sfida si sposta per le strade. Ma cosa c'entrano gli ultras con un dissing tra cantanti? Per prima cosa non è una novità la vicinanza di Tony Effe alla Curva Sud, in secondo luogo Fedez è stato recentemente coinvolto nel procedimento per il pestaggio del personal trainer Cristian Iovino da parte di alcuni appartenenti al tifo organizzato del Milano. Se Fedez può così contare su essere all'occorrenza spalleggiato dagli ultras rossoneri, Tony Effe potrebbe ora dire lo stesso.

Come nasce il dissing tra Fedez, Tony Effe e Niky Savage

Il dissing è iniziato quando è uscito il 64 bars di Red Bull di Tony Effe. Una traccia rilasciata a sorpresa, dove l'ex leader della Dark Polo Gang, reduce da mesi di grandi successi grazie anche alla hit estiva Sesso e Samba, cantata in coppia con Gaia, è tornato al rap vero e proprio come richiede il format. "Pinocchio, Chiara dice che mi adora", canta Tony che già aveva dichiarato in un'intervista a Radio 105 di aver rifiutato un featuring con Fedez.

Già nelle settimane precedenti il gossip era stato agitato da un possibile avvicinamento tra Ferragni e Tony Effe, e pensare che agli agli albori del successo della Dark Polo Gang i rapporti tra Fedez e Tony Effe erano stati ottimi. Coinvolto nel dissing anche Niky Savage, che canta in coppia con Fedez in "Di Caprio", l'ultumo brando dell'artista. Niky Savage è stato il primo a rispondere a Tony Effe con "Bufu Freestyle". Di lui il cantante romano aveva detto di considerarlo un suo clone nel corso dell'intervista a teatro con il magazine Esse.