Stretta di Roma Capitale sui 10mila 'furbetti' della Ztl e sui loro trucchi per non prendere multe Stretta sui 'furbetti' della Ztl, aumenteranno i controlli dei vigili urbani ai varchi d'accesso delle zone a traffico limitato del centro di Roma.

A cura di Enrico Tata

Sono circa 10mila i romani che, pur non avendone diritto, cercano di entrare nelle Ztl del centro di Roma e cercano di evitare la multa (e spesso ci riescono). E con l'attivazione dei nuovi varchi elettronici della Fascia Verde, prevista entro il 2024, il numero dei ‘furbetti' potrebbe aumentare a dismisura.

I trucchi dei ‘furbetti' della Ztl per evitare le multe

In ogni caso, nelle Ztl del centro storico e di Trastevere, le telecamere ci sono già e dovrebbero, in teoria, scoraggiare eventuali trasgressori. Ma circa 10mila ‘abusivi' hanno trovato diversi escamotage per evitare la sanzione. I modi per non prendere la multa, in effetti ci sono: dal bagagliaio dell'auto aperto per occultare la targa alle buste della spesa, agli stracci fino ai cappotti sistemati sulla parte posteriore della macchina lo stesso motivo. Un uomo, addirittura, ha convinto un complice a camminargli vicino proprio per nascondere il numero di targa mentre lui entrava nella Ztl con la sua vettura.

Altri ‘furbetti' percorrono la strada con il varco in retromarcia e altri ancora guidano contromano o sui marciapiedi per evitare le vie in cui sono posizionate le telecamere. Tra gli ingegnosi stratagemmi ce n'è uno che risale al 2016, quando un romano fu accusato di aver modificato i numeri della targa della sua Fiat 500: un 6 era diventato un 9 e così nessuna multa gli era mai stata recapitata a casa.

L'ultimo, in ordine di tempo, è quello riportato ieri, con un romano ripreso mentre apriva il portellone posteriore dell'automobile proprio per occultare la targa prima di attraversare il varco elettronico. Gli agenti della polizia locale hanno visto il video pubblicato sui social e sono riusciti a risalire al responsabile. Quest'ultimo è stato denunciato per i reati di truffa e occultamento di targa.

Insomma, i trucchi sono tantissimi e spesso gli agenti della polizia locale non sono fortunati come in questo ultimo caso e non riescono a risalire ai responsabili della trasgressione.

Aumenteranno i controlli dei vigili urbani ai varchi d'accesso

Adesso i vigili urbani intensificheranno i controlli, soprattutto agli accessi della ztl del centro storico e nella zona di via Veneto, da via Giulia a via Cavour, da via Barberini a via Veneto fino a via Tomacelli e via dell'Oca. Tra i varchi presi più di mira dai ‘furbetti' della Ztl ci sono quello di via Nazionale, ma anche quelli di Santa Maria Maggiore e quello di Passeggiata di Ripetta.