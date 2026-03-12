Strangolato dal figlio con una fune, muore dopo due settimane di ricovero al Gemelli

Selvacava di Ausonia (da Google Maps)

È morto dopo due settimane di ricovero l'uomo di 90 anni strangolato dal figlio a Selvacava, frazione del comune di Ausonia in provincia di Frosinone. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, il figlio, un 50enne, ha aggredito il padre al culmine di una discussione. Dopo aver provato a soffocarlo usando una fune, è uscito in strada a chiedere aiuto convinto di averlo ucciso. Il novantenne, però, è sopravvissuto inizialmente ed è stato trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Ricoverato in condizioni molto serie, era stato considerato non in pericolo di vita e per lui era stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni. Alla fine, però, l'uomo non ce l'ha fatta.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Ausonia e i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Pontecorvo, allertati da una donna di passaggio a cui il figlio aveva detto di aver ammazzato il padre. Il 50enne era stato arrestato per tentato omicidio su mandato della procura di Cassino. Portato in carcere, è rimasto a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stata intanto disposta l’autopsia, che verrà eseguita a breve. Se il medico legale dovesse trovare segni che dimostrino che la morte del 90enne è stata una conseguenza dell'aggressione, la posizione del figlio potrebbe aggravarsi.

I militari hanno eseguito tutti i rilievi in casa e messo i sigilli all'abitazione: all'interno è stata sequestrata una fune, che con tutta probabilità è l'arma con cui il 50enne ha tentato di soffocare il padre. Non sono ancora chiari i motivi scatenanti del litigio che ha portato all'aggressione. I vicini della frazione di Ausonia, dove i due erano conosciuti e dove vivevano da tempo nella stessa abitazione, si erano detti sconvolti dall'accaduto.