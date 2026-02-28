roma
video suggerito
video suggerito

Tenta di strangolare il padre con una fune, poi chiede aiuto a una donna: “L’ho ammazzato”

L’uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere. Ha tentato di soffocare il padre usando una fune: poi, convinto di averlo ammazzato, è corso in strada a chiedere aiuto.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Natascia Grbic
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo ha cercato di uccidere il padre strangolandolo. È successo ieri nella frazione Selvacava di Ausonia, in provincia di Frosinone, all'interno dell'appartamento dell'anziano, un uomo di 90 anni. Stando a una prima ricostruzione dei fatti il figlio dell'uomo, un 50enne, ha tentato di soffocarlo, poi è uscito in strada a chiedere aiuto. Convinto di averlo ucciso, è andato da una donna dicendo di averlo ammazzato e chiedendo aiuto. L'uomo, fortunatamente, non è morto: trasportato d'urgenza in ospedale al Gemelli di Roma, è stato ricoverato in condizioni molto serie con una prognosi di trenta giorni, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ausonia e i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Pontecorvo: su mandato della procura di Cassino hanno arrestato il figlio con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari hanno eseguito tutti i rilievi in casa e messo i sigilli all'abitazione: all'interno è stata sequestrata una fune, che con tutta probabilità è l'arma con cui il 50enne ha tentato di soffocare il padre.

Cosa abbia spinto l'uomo a tentare di uccidere il padre, non è ancora chiaro. Almeno stando alle ultime informazioni, il 50enne non avrebbe ancora fornito motivazioni alla base del suo gesto. Nei prossimi giorni sarà ascoltato anche il genitore vittima della sua furia, al momento ancora ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita ma sotto shock a causa della violenza dell'aggressione. Il 50enne, intanto, rimane in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Prenotazioni fantasma nel Lazio: "Per mio figlio niente visita, risultavo rinunciataria"
Lara, incinta con gravidanza a rischio: "Impossibile fare ecografie: ho speso 250 euro da un privato"
"Con nuove regole sulla Sanità anche 100 chilometri per una visita"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views