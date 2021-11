Strage di gatti delle colonie a Frosinone: mici gravissimi o uccisi con il veleno L’attenzione è alta per diversi casi di avvelenamento denunciati dai cittadini, che hanno portato alla morte di almeno dieci gatti in via Pozzillo a Frosinone.

A cura di Alessia Rabbai

Una strage di gatti è in atto in via Pozzillo a Frosinone, dove almeno una decina sono stati uccisi con il veleno, altri invece si trovano in condizioni gravissime. A segnalare l'accaduto con il cuore a pezzi e tanta rabbia i cittadini e le associazioni animaliste, i quali hanno presentato una denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine, con la quale chiedono a gran voce che si indaghi attentamente su quanto accaduto e che i responsabili paghino per il loro crimine. Vittime della crudeltà di uno o più esseri umani sono i mici della colonia felina regolarmente registrata e censita alla Asl territoriale. "Nove gatti sono stati barbaramente avvelenati – scrive su Facebook Roberta Villamajna dell’Enpa – Ora al vaglio l’autopsia. I malfattori, sicuramente residenti in zona, dovranno cominciare a tremare, sembra che in zona ci siano telecamere". A dare l'allarme per il primo gatto trovato morto in strada è stato un passante "poi altri animali sono stati rinvenuti poco a poco in gravissime condizioni.

Una gatta avvelenata si è salvata

Accanto ai casi drammatici però c'è anche qualche notizia positiva "grazie alle cure tempestive del dottor Giorgio Pisanello una gatta si è riuscita a salvare". Ricevuta la segnalazione sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Non è ancora chiaro il punto o i punti esatti in cui è stato collocato il veleno, la presenza di sostanze dannose in strada costituisce un "potenziale pericolo non solo per gli animali, ma anche per i bambini". L'appello di Enpa è che vi sia massima collaborazione tra i residenti "chiunque avesse visto qualcosa di sospetto e volesse testimoniare si faccia avanti, condanniamo questi gesti criminosi".

Le pene per chi maltratta o uccide i gatti delle colonie feline

Ricordiamo che le colonie feline sono ufficialmente riconosciute dalla Legge numero 281 del 14/8/91 che li riconosce parte integrante della società e ne punisce il maltrattamento, perseguibile anche con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o una multa da 5mila a 30mila euro. Secondo l’articolo 544-bis del codice penale per chi ne provoca la morte "per crudeltà o senza necessità" è prevista la reclusione da 4 mesi a 2 anni.