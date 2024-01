Strada chiusa per una grossa perdita a San Giovanni, i cittadini ironizzano: “Un geyser romano” “Ci mancava il geyser romano” ironizzano i cittadini su una grossa perdita d’acqua in via Amiterno a San Giovanni. Stamattina una tubatura si è rotta e l’acqua ha zampillato come una fontana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una grossa fuoriuscita d'acqua come una fontana zampillante, si è registrata stamattina in via Amiterno in zona San Giovanni a Roma. La perdita si è verificata intorno alle ore 11 di lunedì 15 gennaio. Non è chiaro cosa abbia provocato la rottura, se ci fossero dei lavori in corso lungo quel tratto di strada. "Ci mancava il geyser romano" commentano da una parte divertiti, dall'altra esausti dei continui disagi i cittadini.

Chiusa al traffico via Amiterno

Come un'esplosione del manto stradale con sassi e pezzi di asfalto che volavano ovunque, l'acqua zampillava fuori. Arrivata la segnalazione da parte dei residenti sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per gestire la viabilità su strada, con le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti hanno temporaneamente chiuso al traffico via Amiterno, da via Sannio a via Veio. Presenti sul posto anche i tecnici Acea, che hanno riparato la rottura.

I commenti ironici dei cittadini

Le immagini della perdita sono state immortalate dai passanti, che stamattina sono usciti di casa per andare al lavoro e alcune sono state pubblicate sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, ricevendo tanti commenti. "A Roma abbiamo pure i geysir islandesi" scrive ironico un utente; "Serve a spegnere velocemente gli autobus in fiamme" commenta un altro divertito, facendo riferimento ai ‘flame bus' romani, gli autobus che in alcuni episodi hanno preso fuoco, spesso vecchi e in servizio da molti anni.