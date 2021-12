Autobus distrutto da un incendio a Tor Vergata: riecco i ‘flame bus’ Un autobus della linea 20 di Atac è stato distrutto dalle fiamme a viale Oxford nei pressi del policlinico di Tor Vergata alla periferia di Roma. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Un autobus della linea 20 di Atac è stato distrutto dalle fiamme a viale Oxford nei pressi del policlinico di Tor Vergata alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, non risultano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che le fiamme siano partite dal vano motore del mezzo pubblico, che si trova nella parte posteriore del bus. Le fiamme, come si può vedere dalle fotografie dei vigili del fuoco e dai video diffusi dagli utenti, hanno distrutto completamente l'autobus.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Torri. Atac informa in una nota che "i casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021 sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell'85% rispetto al 2018".

"Per ragioni da accertare, mentre transitava lungo via Oxford, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 20. Non ci sono stati problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco", si legge ancora nella nota diffusa da Atac.