Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acqua

Stop all’acqua a Roma per 12 ore: sospensione idrica nel VI Municipio nella giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026.
A cura di Beatrice Tominic
Niente acqua a Roma per 12 ore a Roma. A renderlo noto, con un avviso pubblicato sul sito, è stata la stessa Acea con una nota pubblicato sul sito. La sospensione idrica è prevista per la giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026 a Roma, nel VI Municipio ed è la conseguenza di alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Quando manca l'acqua a Roma martedì 27 gennaio 2026

La sospensione idrica è prevista a Roma per la giornata di domani, 27 gennaio 2026. Niente acqua per 12 ore a Roma. Per permettere i lavori di manutenzione straordinaria, i primi cali di pressioni o sospensione totale dell'acqua partono verso le ore 8 della mattina. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, verso le ore 20 della sera, salvo imprevisti.

Le strade senza acqua a Roma nel VI Municipip

Come anticipato, le strade interessate dai disagi relativi alla fornitura d'acqua si trovano del VI Municipio, fra i quartieri di Don Bosco e di Giardinetti. In particolare, si tratta di via Rugantino, via Giuseppe Martellotti e nelle zone limitrofe, dove potrebbero esserci degli abbassamenti di pressione nelle ore interessate dallo stop idrico.

16 CONDIVISIONI
