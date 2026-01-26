Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acqua
Niente acqua a Roma per 12 ore a Roma. A renderlo noto, con un avviso pubblicato sul sito, è stata la stessa Acea con una nota pubblicato sul sito. La sospensione idrica è prevista per la giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026 a Roma, nel VI Municipio ed è la conseguenza di alcuni interventi di manutenzione straordinaria.
Quando manca l'acqua a Roma martedì 27 gennaio 2026
La sospensione idrica è prevista a Roma per la giornata di domani, 27 gennaio 2026. Niente acqua per 12 ore a Roma. Per permettere i lavori di manutenzione straordinaria, i primi cali di pressioni o sospensione totale dell'acqua partono verso le ore 8 della mattina. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, verso le ore 20 della sera, salvo imprevisti.
Le strade senza acqua a Roma nel VI Municipip
Come anticipato, le strade interessate dai disagi relativi alla fornitura d'acqua si trovano del VI Municipio, fra i quartieri di Don Bosco e di Giardinetti. In particolare, si tratta di via Rugantino, via Giuseppe Martellotti e nelle zone limitrofe, dove potrebbero esserci degli abbassamenti di pressione nelle ore interessate dallo stop idrico.
Il servizio di autobotti per la sospensione idrica
Come riportato nell'avviso pubblicato sul sito di Acea Ato 2, oltre alle scuse per il disagio, è riportato il numero verde da chiamare per chiedere che venga predisposto un servizio di rifornimento con autobotte, da richiedere preventivamente "in caso di eccessiva necessità".
Il numero verde è lo 800 130 335, consultabile da cittadini e cittadine per chiedere informazioni o riferire segnalazioni.