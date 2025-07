Stop al servizio idrico a Roma giovedì 17 luglio 2025 per 10 ore: orari e dove manca l’acqua

Sospensione idrica programmata per tre comuni in provincia di Roma in questo giovedì 17 luglio 2025. Si parte dalle ore 8 a Montecompatri e Cerveteri, dalle 9 a Morlupo.

Niente acqua in tre comuni della provincia di Roma in questo giovedì 17 luglio 2025, dalle ore 8 fino alle ore 18 in alcuni casi. La mancanza di acqua per la giornata di oggi è stata programmata per lavori di manutenzione, programmata e straordinaria, pertanto oltre alla sospensione idrica, non è escluso che si verifichino abbassamenti di pressione. A comunicare il disservizio è stata la stessa Acea Ato 2, che gestisce le zone interessate, con degli appositi avvisi.

I comuni interessati, in particolare, si trovano alle porte della capitale e rientrano nella Città Metropolitana di Roma. Si tratta di Montecompatri, Cerveteri e Morlupo. Vediamo quando partono e quando si concludono i disservizi, quanto dura la sospensione idrica e le vie interessate. Per ulteriori informazioni e per richiedere il servizio di autobotte, è disponibile il numero verde di Acea 800 130 335.

Dove manca l'acqua a Morlupo giovedì 17 luglio: strade, orari e autobotti

Uno dei primi comuni che resta senza acqua, a partire delle ore 8 di giovedì 17 luglio 2025, è quello di Morlupo, dove l'interruzione idrica è prevista per circa sei ore, dalle ore 8 alle ore 14 quando si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare le zone interessate sono:

via Flaminia (da via delle Grotte a via Campagnanese);

via dei Santi Martiri;

via XX Miglio;

zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura, come fanno sapere da Acea, è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti. Non è programmato un servizio di autobotte che, però, può essere richiesto in caso di necessità chiamato il numero verde in apertura di articolo.

Sospensione idrica a Cerveteri il 17 luglio: gli orari e le strade coinvolte

Nella stessa giornata di giovedì 17 luglio 2025, anche a Cerveteri è prevista la sospensione idrica, come comunicato in un altro avviso della stessa Acea Ato 2. In questo caso, però, la mancanza d'acqua è prevista per più tempo, circa 10 ore, dalle ore 8 alle 18. Coinvolte nel disservizio alcune zone del comune di Cerveteri a cui si potrebbero aggiungere anche i territori nelle immediate vicinanze:

via Pian della Carlotta;

via delle Terme Calidae;

via Orti della Paola;

zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte è già stato disposto per l'intera durata dei lavori in via Pian della Carlotta, all'intersezione con via Orti della Paola. Anche in questo caso, il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti e resta disponibile lo stesso numero verde.

Niente acqua a Montecompatri: orari e servizio di autobotte

Il terzo comune dove, nella giornata di oggi, è prevista la sospensione idrica in provincia di Roma è quello di Montecompatri, dove l'interruzione è prevista dalle ore 9 alle 17. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via fontanile di Cajano,

via delle Fattorie,

via dei Pini,

via della Molara,

via Rocca di Papa,

via Tuscolana (dal civ. 731 KM 27.300),

piazza Madonna della Molara,

vie limitrofe.

Anche in questo caso è stato disposto un servizio di rifornimento con autobotti per l'intera durata dei lavori in piazza Madonna della Molara e in via di Molara (rifornimento/stazionamento scuola dell'infanzia).