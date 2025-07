Stop al servizio idrico a Roma e a Fiumicino venerdì 25 luglio 2025 per 12 ore: orari e dove manca

Sospensione idrica programmata a Roma e Fiumicino in questo venerdì 25 luglio 2025. Si parte dalle ore 8 fino alla fine dei lavori, circa 12 ore dopo: orari e zone interessate.

Niente acqua a Roma nella giornata di questo venerdì 25 luglio 2025, dalle ore 8 fino alle ore 20. Lavori di manutenzione straordinaria potranno causare dei disservizi alla rete idrica, come comunicato dalla stessa Acea Ato 2, che gestisce le zone interessate, con degli appositi avvisi.

Non è escluso che si verifichino abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe. A subire il disservizio, in particolare, l'XI municipio di Roma e parte del comune di Fiumicino.

Dove manca l'acqua nell'XI municipio di Roma venerdì 25 luglio: strade, orari e autobotti

Abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua nell'undicesimo municipio di Roma, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, per questo venerdì 25 luglio dalle ore 08:00 alle 20:00. A renderlo noto Acea Ato 2 con un avviso. In particolare le zone interessate, a cui si aggiungono quelle in prossimità sono le seguenti:

Leggi anche Sospensione fornitura acqua a Roma e ai Castelli Romani giovedì 24 luglio 2025 per 12 ore: orari e dove manca

fiera di Roma,

Commercity,

ponte Galeria.

Per cercare di ovviare al disservizio, è già stato disposto un servizio di rifornimento con due autobotti che si trovano in:

viale Alexandre Gustave Eiffel 100;

via Portuense alt. 1495.

Niente acqua a Fiumicino: zone, orari e servizio di autobotte

Sospensione idrica anche nella zona di Fiumicino che si trova vicino all'undicesimo municipio di Roma, come da avviso di Acea Ato 2. Anche in questo caso la causa della mancanza d'acqua è da ricercare nei lavori di manutenzione straordinaria (forse gli stessi, vista la vicinanza delle zone interessate) per venerdì 25 luglio dalle ore 08:00 alle 20:00 quando si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nel Comune di Fiumicino.

In particolare il territorio interessato è quello di parco Leonardo e le sue zone limitrofe. Vista la densità di popolazione e di esercizi commerciali, è stato disposto il servizio di autobotti che sarà disponibile presso: