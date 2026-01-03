Stelian morto in strada a Roma una notte delle feste natalizie, spazzava le foglie al Quadraro

Stelian

Stelian, un uomo di origini romene che viveva in strada a Roma, è stato trovato morto una notte durante le festività natalizie. Molti cittadini lo conoscevano come l'uomo che spezzava le foglie cadute dai platani di piazza del Quadraretto, mettendole in grosse buste di plastica, per mantenere pulita e ordinata la piazza dove dormiva. Ad annunciare la notizia della scomparsa di Stelian è stata la Comunità di Sant'Egidio Tuscolano, che lo ricorda con un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook. Stelian diceva ai volontari che avrebbe voluto lavorare e che il suo unico vero desiderio era avere una casa.

"Purtroppo è morto il nostro amico Stelian, che per tanti anni siamo andati a trovare con la comunità di Sant'Egidio. Un giovane affettuoso e simpatico, che gradiva molto la nostra visita. Non chiedeva molto per sé, anzi ci stupiva: quando nevicò a Roma non ci chiese le coperte dicendo che ne aveva tante, quando insistemmo ci spiegò che lui stava bene e che non si era mai ammalato da quando stava per strada e, quando gli chiedemmo se almeno avesse bisogno di una borsa o di un trolley per tenere le sue cose ci disse che non gli serviva ma che un rotolo di bustoni da un euro del negozio cinese gli sarebbe stato molto più utile. Stelian sorrideva sempre ma aveva avuto una vita difficile.

Un anno, durante l’emergenza freddo andammo a trovarlo e si commosse dicendo voi mi avete salvato la vita, sono appena tornato e hanno buttato il mio sacco con le coperte! Non sapevo come fare, se non venivate voi sarei morto. Vi ha mandato il Signore, voi siete degli angeli! Un inverno lo ospitammo in una delle prime esperienze di accoglienza per senza di zona Est e fu ospite per tutto l’inverno alla sede dei giovani del PD, a Via La Spezia 79".

Ultimamente Stelian aveva cambiato zona e riceveva le visite dei volontari di Torpignattara. È morto di notte nei giorni di Natale. "Non era solo, lo abbiamo cercato e salutato fino all’ultimo. Ma soprattutto c’era Gesu. E mentre Gesù è nato bambino ci immaginiamo Stelian nel Regno dei cieli, tornato bambino e in braccio a Gesu come Maria nel mosaico a Santa Maria in Trastevere". La sua storia, spiegano i volontari di Sant'Egidio "spinge ancora di più a essere famiglia e a trovare casa e lavoro per i tanti che vivono per strada".