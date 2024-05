video suggerito

Stalker perseguita l'ex pornostar Waima Vitullo: "Ho paura, tra poco uscirà dal carcere" Waima Vitullo torna a temere per la sua incolumità, al pensiero che l'ex esca dal carcere dov'è finito per stalking e che la perseguiti ancora.

A cura di Alessia Rabbai

"Ho paura che possa farmi del male, tra poco uscirà dal carcere". Sono le parole di Waima Vitullo, l'ex attrice hard e personaggio televisivo, vittima di stalking da parte dell'ex compagno. Marcello Schiattarella a breve finirà di scontare la sua pena per averla perseguitata.

L'ex condannato a 2 anni e 4 mesi per stalking

La vicenda, che vede coinvolti Waima Vitullo e il suo ex, risale a tre anni fa. Stavano insieme, ma ad un certo punto la loro relazione è giunta al capolinea, perché Waima ha deciso di lasciarlo. Il motivo starebbe nel fatto che lui fosse violento. Nonostante la sua decisione però, lui non ha accettato la fine della loro relazione e ha continuato a cercarla insistentemente.

Comportamenti che sono sfociati nell'invio di centinaia di messaggi al giorno, appostamenti sotto casa e continue minacce di morte. Nei messaggi che le inviava scriveva: "Sparo a tua madre appena si affaccia al balcone, se non mi rispondi. Hai le ore contate, puttana di merda. Sono armato, ti uccido oggi". Waima lo ha denunciato, Schiattarella è poi finito a processo e condannato a 2 anni e 4 mesi per stalking, una pena quasi estinta.

Waima Vitullo sull'ex: "Non ha mai smesso di perseguitarmi"

Ora Waima, al pensiero che l'ex esca dal carcere e che torni a perseguitarla ha paura. Tuttavia desidera che la sua storia venga conosciuta, proprio per sensibilizzare sul tema della violenza di genere "affinché non si ripetano violenze simili perché sono tragedie che succedono a chiunque e non tutti hanno la forza di denunciare" riporta le sue parole Il Messaggero. "Sono spaventata, temo che ricomincerà tutto da capo. Nonostante la condanna non ha mai smesso di perseguitarmi". Nei confronti di Schiattarella il giudice ha disposto due mesi di domiciliari.