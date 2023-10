Sposi non pagano il pranzo di nozze e scappano in Germania, il matrimonio era finto Era tutto una farsa il matrimonio tra gli sposi che non hanno pagato il conto del pranzo di nozze al ristorante e sono scappati in Germania. In Comune mancano i documenti e la richiesta di registrazione dell’unione.

A cura di Alessia Rabbai

Continuano ad emergere dettagli sulla vicenda dei due sposi che non hanno saldato il pranzo di nozze al ristorante La Rotonda di Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Come riporta Il Messaggero nel Comune in cui è stato celebrato il rito non sono mai avvenute le pubblicazioni, né sono arrivate richieste di registrazione. Infatti i carabinieri, che sull'incredibile episodio indagano per truffa, non hanno trovato in Comune i documenti dei novelli sposi. Dunque il matrimonio, mai celebrato secondo le regole dello Stato italiano, sarebbe una messa in scena.

Il parroco: "Mancavano i documenti che avevo chiesto"

Sul caso è intervenuto anche il parroco al quale la coppia si è rivolta: "Ricordo che lo sposo è venuto qui – ha spiegato il sacerdote, intervistato da Il Messaggero – Gli ho spiegato qual era la procedura e non l’ho più visto. C’era anche la compagna in un’occasione, mi chiesero pure come fare per celebrare le nozze in un luogo diverso dalla Chiesa, spiegai che per noi non era possibile e comunque mancavano sempre i documenti che avevo chiesto. Quando ho letto della vicenda ho capito subito".

Gli sposi dopo il banchetto nuziale sono scappati in Germania

Il matrimonio tra un quarantenne e una venticinquenne di orgine polacca è finito sui giornali perché gli sposi sono fortemente indiziati del reato di truffa, per aver organizzato un pranzo di nozze a base di pesce ed essersi volatilizzati nel nulla dopo il ricevimento. Il titolare del ristorante ha spiegato di aver concordato con gli sposi il giorno in cui avrebbero saldato il conto, per un totale di circa 8mila euro, ma che la coppia non si è mai presentata all'appuntamento. Impossibile contattarli, tutta la famiglia, parenti compresi, nelle ore successive al ricevimento ha lasciato l'Italia. Gli sposi sarebbero in Germania a Francoforte. Il ristoratore, che li ha denunciati ai carabinieri ora spera di avere i suoi soldi.