Novelli sposi non pagano il pranzo del matrimonio e scappano in Germania Un ristoratore del Frusinate ha denunciato ai carabinieri una coppia di sposi, che non hanno pagato il pranzo del matrimonio. Sarebbero scappati in Germania.

A cura di Alessia Rabbai

Sono andati in Germania senza pagare il conto del loro matrimonio. I carabinieri cercano due novelli sposi, che non hanno saldato il pranzo delle nozze a base di pesce in un ristorante tra i Comuni di Veroli e Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Si tratta di una cifra che ammonta a circa 8mila euro che lo sposo quarantenne dovrebbe dare al ristorante, per chiudere il conto complessivo del banchetto.

Secondo quanto riporta Il Messaggero infatti la coppia aveva scelto il ristorante per festeggiare il matrimonio di domenica, un momento di festa e spensieratezza e avevano programmato con il personale tutti i dettagli. Scelto menù e addobbi, al locale era stato dato un accredito, il titolare si era fidato, come in parecedenza aveva fatto con altri clienti, fiducioso che al termine dei festeggiamenti gli sposi avrebbero pagato la cifra concordata, senza dargli alcun problema.

Tutto è andato per il meglio, gli invitati al pranzo di nozze erano una settantina e i genitori della sposa erano arrivati dalla Polonia per l'occasione. Cibo e location graditi da tutti i commensali. L'accordo era che il mercoledì successivo al pranzo il titolare e gli sposi si sarebbero incontrati per chiudere il pagamento. Infatti lo sposo aveva dato in anticipo solo qualche centinaio di euro. Tuttavia nessuno si è presentato all'appuntamento e dopo aver atteso diversi giorni senza alcuna notizia degli sposini, il ristoratore ha provato a chiamarli, senza successo. Avendo ormai capito che non avrebbero pagato ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di zona. Ora spetta ai militari rintracciarli, pare che la coppia appena convolata a nozze abbia lasciato l'Italia insieme ai genitori sia partita per Francoforte.