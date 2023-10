Cosa rischiano gli sposi che non hanno pagato il pranzo di nozze e sono partiti per l’estero Sulla vicenda degli sposi che non hanno saldato il conto del matrimonio al ristorante La Rotonda di Boville Ernica Fanpage.it ha intervistato l’avvocata Antonella Nanna, che spiega cosa rischiano e come può muoversi il ristoratore.

Intervista a Antonella Nanna Avvocata e responsabile della Consulta Giuridica Nazionale di Federconsumatori

A cura di Alessia Rabbai

Hanno festeggiato il matrimonio al ristorante La Rotonda di Boville Ernica in provincia di Frosinone per poi andarsene via dall'Italia, in Germania, senza saldare il conto. L'episodio è finito sui giornali, il ristoratore dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con loro si sta muovendo legalmente per cercare di recuperare la somma del ricevimento, migliaia di euro tra cibo, location e altro. Fanpage.it ha intervistato Antonella Nanna, avvocata e responsabile della Consulta Giuridica Nazionale di Federconsumatori, per capire cosa rischiano i novelli sposi e se il titolare riuscirà mai a rivedere i suoi soldi.

Che tipo di accordo prendono gli sposi con il ristorante per le nozze?

Sposi e ristoratore sottoscrivono un contratto a "prestazioni corrispettive". Il ristorante deve fornire menu, location e quanto concordato per i festeggiamenti, in cambio i coniugi devono pagare. Il proprietario fa firmare un contratto con il preventivo sottoscritto, che mostra la cifra alla quale ammonta il ricevimento. Ha così il titolo per poter agire nei confornti di chi eventualmente non paga. Certo, deve intraprendere una causa.

Cosa può fare il ristoratore per avere i suoi soldi se un cliente non paga?

Deve rivolgersi ad un avvocato, portargli le carte e chiedere un decreto ingiuntivo o comunque che venga fatta un'azione che consenta di avere un titolo per agire nei confronti del debitore. Parliamo un illecito contrattuale tra privati e siamo nell'ambito del civile. Il ristoratore può comunque rivolgersi ai carabinieri per la denuncia, i quali invieranno l'informativa in Procura, che valuterà se avviare le indagini per capire se siano stati posti in essere artifizi o raggiri, che possano configurare il reato di truffa e si andrebbe sul penale.

Cosa succede se i debitori sono all'estero come nel caso degli sposi "scappati" in Germania?

Serve capire se si tratti di un'assenza temporanea, magari dovuta ad un viaggio, oppure di un trasferimento. Nel primo caso la residenza rimane in Italia e le azioni si possono fare ugualmente, infatti per andare a recuperare le somme serve citare in giudizio la persona interessata per poi attuare un eventuale pignoramento. Nel secondo caso invece se gli sposi abbiano trasferito anche la residenza all'estero per il ristoratore che vuole avere i suoi soldi la strada è in salita, diventa un processo molto ferruginoso e potrebbe demordere.

Cosa rischiano gli sposi che non pagano il banchetto nuziale?

Sul piano civile non è prevista una multa, perché quello che intercorre è un contratto a livello privatistico e se non viene rispettato lo Stato non interviene. Per quanto riguarda invece il penale entra in gioco una questione di giustizia, gli inquirenti svolgono le indagini e se dovessero evidenziare indizi di reato, a seconda del tipo che si viene a configurare gli indagati rischiano una multa, un'ammenda, fino alla reclusione. Se viene contestata la truffa ci si trova a dover affrontare un processo penale.