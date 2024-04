video suggerito

Come arrivare allo Stadio Olimpico per Roma-Milan: parcheggi dei tifosi e piano sicurezza Parcheggi riservati alle tifoserie, controlli per evitare scontri fra ultras e massima sicurezza per la situazione internazionale: ecco cosa sapere per la partita di stasera, giovedì 18 aprile 2024, fra Roma e Milan all'Olimpico.

A cura di Beatrice Tominic

Si disputa oggi il ritorno dei quarti di finale dell'Europa League fra Roma e Milan allo stadio Olimpico. Per l'occasione sono stati disposte modifiche alle zone di sosta e un piano di sicurezza con 500 agenti nella zona dello stadio, per controlli e verifiche nel territorio rivolte in particolar modo alle tifoserie delle due squadre. Per la serata di oggi, giovedì 18 aprile 2024, sono attesi all'Olimpico 66mila persone. I tifosi rossoneri in arrivo da tutta Italia stimati, invece, sono 4.500.

Le aree parcheggio per Roma-Milan

Per cercare di garantire massima sicurezza nell'arrivare allo stadio ed evitare eventuali attriti fra le tifoserie delle sue squadre che si sfidano in campo, alle 21 di stasera, è stato organizzato un piano anche per le soste di parcheggio. Alla tifoseria rossonera, ospite a Roma, è riservata un'area di parcheggio in viale Macchia della Farnesina e in piazzale Volpi.

Disposta, inoltre, la rimozione dei veicoli in sosta sul viale e sul piazzale destinati al parcheggio entro le 13 di giovedì.

Come arrivare allo stadio Olimpico

Arrivare allo stadio Olimpico con i mezzi pubblici è possibile utilizzando il tram 2 che raggiunge piazza Mancini da piazzale Flaminio (dove si trova l'omonima stazione della linea A della metro), ma anche con altre linee di autobus:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini),

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio),

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio),

89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

168 (stazione Tiburtina/via Guido Mazzoni-largo Maresciallo Diaz),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini),

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini),

226 (Grottarossa-piazza Mancini),

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A),

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini),

982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Tutti i controlli della sicurezza a Roma per la partita di Europa League

Massima attenzione alla sicurezza per la partita di oggi. Gli agenti impiegati questa sera hanno il compito di attenzionare gli ultras evitando eventuali scontri fra le due tifoserie, ma non solo. Allerta anche, essendo un grande evento, per la situazione internazionale. Già disposti, proprio per questo, servizi di filtraggio e pre filtraggio, con con trolli estesi anche alle stazioni ferroviari e ai caselli autostradali.