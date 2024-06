video suggerito

Concerto di Max Pezzali all'Olimpico di Roma 27 giugno: orari della metro e come arrivare allo stadio Stasera giovedì 27 giugno, il concerto di Max Pezzali allo Stadio Olimpico di Roma: si può arrivare al luogo del concerto utilizzando il trasporto pubblico di autobus e metro.

A cura di Rosario Federico

Max Pezzali (Immagine di Repertorio LaPresse)

Questa sera, giovedì 27 giugno, è in programma il concerto di Max Pezzali allo Stadio Olimpico di Roma. L'appuntamento è una delle date estive del tour "Max Forever (Hits Only)", il tour che il cantante sta svolgendo negli stadi italiani con le canzoni che l'hanno reso celebre da solista e come frontman del gruppo degli 883 come "Gli anni", "Come mai", "Sei un mito" e "Hanno ucciso l'Uomo Ragno".

Sono previste ripercussioni sulla viabilità nelle zone che si trovano nei dintorni dell'Olimpico, soprattutto nei momenti di afflusso allo stadio degli appassionati. Si può raggiungere il luogo del concerto facilmente con i mezzi del trasporto pubblico di Atac.

Come arrivare allo stadio Olimpico con bus e tram per il concerto

Per arrivare nella zona dello Stadio Olimpico utilizzando il trasporto su rotaie si può prendere la linea 2 del tram che collega piazzale Flaminio dove si trova anche la stazione della metro A con piazza Mancini. Chi invece decide di raggiungere lo stadio attraverso le linee autobus Atac può scegliere quale linea utilizzare a seconda del proprio punto di partenza:

23

31

32

53

61

69

70

89

160

168

200

201

226

280

301

446

490

495

628

910

911

982

Come raggiungere l'Olimpico con le linee notturne

Di notte l'area dello stadio è raggiunta dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S che partono da piazzale Ostiense-Piramide metro B.

Si ricorda come anche 15 linee bus diurne siano attive tutte le notti fino alle ore 2:

38

44

61

86

170

246

301

314

404

444

451

664

881

916

980

Gli orari della metropolitana di Roma

Per quanto riguarda le metropolitane A, B, B1 e C le ultime corse il giovedì sono alle 23.30. Sulla linea metro A, per i lavori attualmente in corso, dopo le 21 ci sono i bus della linea nMA al posto dei treni. Concluso l'orario di servizio sugli stessi percorsi delle altre metro ci sono le linee nMB, nMB1 e nMC.