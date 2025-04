Il Roseto comunale di Roma riapre il 21 aprile: gli orari aggiornati e come prenotare le visite

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Il roseto comunale di Roma riapre al pubblico lunedì 21 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle 19.30 fino al 15 giugno. L'ingresso nel giardino in via di Valle Murcia è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Il roseto con le oltre mille varietà di rose botaniche sarà visitabile tutti i giorni da turisti e residenti. A causa di lavori stradali, l'ingresso principale è al momento chiuso. Si potrà accedere agli spazi temporaneamente da via Clivo dei Publicii 3.

Orari di apertura del roseto comunale di Roma in primavera 2025

Il giardino è visitabile solo nei periodi di fioritura primaverile o autunnale, due settimane ad ottobre. L'apertura del roseto come ogni anno avviene il 21 aprile, giorno del Natale di Roma per poi chiudersi il 15 giugno per attendere la nuova stagione di fioritura. Gli spazi resteranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.30 fino alle 19.30 di sera. L'accesso principale è al momento chiuso per lavori stradali, in alternativa i visitatori potranno entrare dall'ingresso di via Clivo dei Publicii 3.

Le visite guidate sono gratuite: come prenotarsi

L'ingresso nel roseto è libero e gratuito. È necessaria tuttavia una prenotazione che può avvenire mandando una mail a rosetoromacapitale@comune.roma.it oppure contattando gli uffici al numero 06.5746810 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. È inoltre possibile richiedere una visita guidata che ha un costo di 5,80 euro nei giorni feriali e 8,10 euro in quelli festivi. Maggiori dettagli sulle tariffe ed eventuali esenzioni sono consultabili sul sito istituzionale del comune.

La collezione del roseto comunale di Roma

Ad attirare ogni anno i visitatori è la collezione che il roseto offre. Presenti nel giardino che sovrasta il Circo Massimo oltre 1200 esemplari di rose botaniche. Tra gli spazi convivono specie primordiali di rose risalenti ad oltre quaranta milioni di anni fa, insieme ad esemplari più moderni. Oltre che con gli occhi, i visitatori potranno assaporare i profumi dai più esotici a quelli classici. Tra questi le rose Damescene già presenti nell'antica Paestum e usate tutt'oggi per essenze profumate.