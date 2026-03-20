Maratona di Roma 2026: orari e percorso domenica 22 marzo, strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse e bus deviati per la maratona di domenica 22 marzo e la stracittadina di sabato 21: il percorso e tutti gli orari della Run Rome Marathon.

La Rome Run Marathon.

Si tiene domenica prossima, 22 marzo 2026 la Run Rome Marathon 2026, l'evento sportivo della Capitale. Si tratta di un percorso lungo 42 chilometri e che, oltre ad attraversare il centro storico della città, farà tappa anche davanti ad altri monumenti della Capitale come la basilica di San Paolo, Castel Sant'Angelo, Foro Italico e fino al Circo Massimo dove è fissato il traguardo. Sono 36mila le iscrizioni alla maratona, 8mila in più dello scorso anno e 166 le nazioni rappresentate: oltre 120mila le presenze complessivamente attese durante il weekend tra atlete, atleti e accompagnatori.

Oltre alla maratona principale, ci saranno anche la Acea Run4Rome Relay, staffetta solidale, e la Plogging Relay, evento speciale che unisce alla corsa la raccolta dei rifiuti. Mentre nella giornata di sabato si tiene la stracittadina con una gara di circa 5 chilometri tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo. La partenza è fissata per le ore 8.30: per l'occasione Roma Mobilità ha già comunicato delle temporanee modifiche alla viabilità con strade chiuse e deviazioni di bus sospesi o divieti.

Gli orari della Maratona di Roma 2025: a che ora parte e finisce

La zona si apre alle ore 7 di domenica 22 marzo 2026, mentre la linea per l'inizio è in via dei Fori Imperiali. La partenza avviene a onde: dalle ore 8, quando è prevista la partenza wheelchair e spingitori alle ore 9:00 quando è prevista quella della quinta onda griglia E. Il termine è previsto nel primo pomeriggio verso le ore 15.30, con conclusione prevista fino a cessate esigenze.

La mappa del percorso della Maratona: l'elenco delle strade

La maratona, come anticipato, si articola nel centro città e prevede il passaggio davanti ai monumenti più celebri della Capitale. In particolare il percorso comprende il passaggio su:

piazza Venezia,

via del Teatro di Marcello,

via Petroselli,

piazza della Bocca della Verità,

lungotevere Aventino,

via Marmorata,

piazzale Ostiense,

viale Marco Polo,

un tratto di Colombo,

circonvallazione Ostiense,

Ponte Spizzichino,

via Ostiense,

via del Porto Fluviale,

Ponte dell’Industria,

via Pacinotti,

piazza della Radio,

via Portuense,

via Rolli,

via degli Stradivari,

Ponte Testaccio,

largo Marzi,

via Aldo Manuzio,

via Franklin,

via Galvani,

via Zabaglia,

piazza di Santa Maria Liberatrice,

via Marmorata,

i lungotevere Aventino e dei Pierleoni,

piazza di Monte Savello,

i lungotevere de’ Cenci,

dei Vallati,

dei Tebaldi,

dei Sangallo,

dei Fiorentini,

Ponte Vittorio Emanuele II,

via della Conciliazione,

largo del Colonnato,

via dei Corridori,

Borgo Sant’Angelo,

via e largo di Porta Castello,

via Vitelleschi,

via Properzio,

via Crescenzio,

piazza Cavour,

via Vittoria Colonna,

Ponte Cavour,

lungotevere in Augusta,

Ponte Regina Margherita,

via Cola di Rienzo,

piazza Risorgimento,

viale dei Bastioni di Michelangelo,

via Leone IV,

viale Giulio Cesare,

viale delle Milizie,

largo Trionfale,

via Andrea Doria,

piazzale degli Eroi,

le circonvallazioni Trionfale e Clodia,

piazzale Clodio,

viale e piazza Mazzini,

via Oslavia,

piazza Bainsizza,

viale Carso,

piazza del Fante,

piazza Monte Grappa,

i lungotevere Oberdan e della Vittoria,

piazzale Maresciallo Giardino,

via Morra di Lavriano,

lungotevere Cadorna,

piazza De Bosis,

lungotevere Diaz,

viale Boselli,

piazzale della Farnesina,

via Antonino di San Giuliano,

lungotevere Diaz,

piazza De Bosis,

lungotevere Cadorna,

Ponte della Musica,

i lungotevere Flaminio,

Thaon di Revel,

Salvo D’Acquisto e dell’Acqua Acetosa,

via Venezuela,

via India,

viale XVII Olimpiade,

viale Tiziano,

piazza Apollodoro,

via Flaminia,

viale del Vignola,

via Pier della Francesca,

via Pannini,

viale Pinturicchio,

piazza da Fabriano,

lungotevere Flaminio,

piazza delle Belle Arti,

i lungotevere delle Navi e da Brescia,

Passeggiata di Ripetta,

piazza Augusto Imperatore,

via del Corso,

piazza del Popolo,

via del Babuino,

piazza di Spagna,

via Due Macelli,

largo e via del Tritone,

via del Corso,

via e largo della Fontanella di Borghese,

piazza Borghese,

piazza Nicosia,

via di Monte Brianzo,

via Zanardelli,

piazza di Tor Sanguigna,

corso Rinascimento,

corso Vittorio Emanuele II,

largo Argentina,

piazza del Gesù,

via del Plebiscito,

piazza Venezia,

via del Teatro di Marcello,

via Luigi Petroselli,

piazza della Bocca della Verità,

via della Greca.

Il percorso della maratona.

Le strade chiuse e le deviazioni domenica 22 marzo 2026

Le strade coinvolte nel percorso della maratona saranno chiuse al traffico nel fine settimana. Venerdì 20 sono scattate le prime chiusure al transito in viale delle Terme di Caracalla; piazzale Numa Pompilio; largo Vittime del Terrorismo; via dei Cerchi, via del Circo Massimo e un tratto di Clivo dei Publicii.

Da sabato 21 si aggiungono divieti di sosta e fermata anche in via Marmorata; via Giovanni Branca; piazza Santa Maria Liberatrice; via Nicola Zabaglia, lungotevere Aventino; via di Santa Maria in Cosmedin; largo Amerigo Petrucci; via della Greca; piazza di Monte Savello; lungotevere dei Sangallo; lungotevere dei Fiorentini e lungotevere in Augusta; Passeggiata di Ripetta; piazza Augusto Imperatore; via Due Macelli; piazza Nicosia; via di Monte Brianzo; via Zanardelli; piazza delle Cinque Lune; via del Teatro Marcello.

Per la stracittadina di sabato, con percorso tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, in particolare, le limitazioni alla circolazione interessano via dei Fori Imperiali; via dei Cerchi; via di San Gregorio e Porta Capena; viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio; viale Baccelli; via dell’Ara Massima di Ercole. Tutte le chiusure caratterizzano la giornata di domenica 22 marzo, fino al termine della maratona: le riaperture avvengono progressivamente dalle 15 in poi.

Linee Bus sospese e deviate a Roma per la Maratona 2026

A causa delle chiusure delle strade per la maratona molte linee degli autobus di Atac di bus e tram sono sospese o limitati nel percorso. Le modifiche riguardano le linee: