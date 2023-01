Sporcizia, degrado, tonnellate di carne e salse non tracciabili: chiuso ristorante all’Esquilino Gli uomini del I gruppo Centro con i colleghi del reparto Viminale della Polizia di Stato hanno sequestrato una tonnellata di cibo, soprattutto carne e salse, totalmente privo di tracciabilità.

A cura di Enrico Tata

FOTO DI REPERTORIO

Sporcizia, degrado, incuria, carne e salse in alcun modo tracciabili. Questo hanno riscontrato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale nel corso di alcuni controlli mirati in attività commerciali in zona Esquilino a Roma. Gli uomini del I gruppo Centro con i colleghi del reparto Viminale della Polizia di Stato hanno sequestrato una tonnellata di cibo, soprattutto carne e salse, totalmente privo di tracciabilità. In collaborazione con la Asl locale hanno disposto la chiusura di un ristorante della zona per gravi carenze igienico-sanitarie. Tutta la carne con provenienza sconosciuta è stata sequestrata e poi destinata al macero e il locale è stato chiuso a causa anche della sporcizia, del degrado e dell'incuria in cui versavano le sale. Al titolare gli agenti hanno elevato una multa da 10mila euro per diverse irregolarità amministrative riscontrate durante l'ispezione.

Sulla Palmiro Togliatti chiuso un ristorante: il titolare essiccava la carne all'aperto

Nella giornata di ieri la polizia ha invece chiuso e sequestrato un ristorante etnico in via Palmiro Togliatti, periferia Sud di Roma. Stando a quanto riporta un comunicato della questura, gli uomini del IV Distretto San Basilio, in collaborazione con i veterinari della Asl Roma 2, hanno scoperto che il titolare del locale essiccava la carne sul balcone, all'aperto. Il cibo era in questo modo esposto alla sporcizia, allo smog, e agli animali, uccelli e topi soprattutto, attirati dall'odore. La merce sequestrata è stata distrutta e il titolare del ristorante è stato multato. Il locale, come detto, è stato chiuso a causa delle carenti condizioni igienico sanitarie.