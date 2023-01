Essicca la carne sul terrazzo di casa e poi la serve ai clienti del ristorante: proprietario multato La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia di Stato in un locale sulla Palmiro Togliatti. Il cibo è stato sequestrato e distrutto.

A cura di Natascia Grbic

Il proprietario di un ristorante etnico sulla Palmiro Togliatti è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per inottemperanza ai provvedimenti della Asl Roma 2 dopo che il suo locale era stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie. Non solo: la carne che poi serviva ai clienti la essiccava sul terrazzo di casa. Un passaggio non proprio rispondente alle norme HACCP. Il titolare ha provato a giustificarsi, ma nulla di quello che ha detto poteva giustificare la situazione che gli agenti si sono trovati davanti. La carne era stesa su uno stendino improvvisato fatto di legno e lasciata al sole: sarebbe potuta andare a male e far sentire male qualcuno nella peggiore della ipotesi.

Tutto il cibo è stato sequestrato e distrutto, mentre il proprietario del ristorante etnico è stato multato. Le verifiche sono state fatte dagli agenti del IV distretto San Basilio con la collaborazione dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine, del reparto cinofili e dei medici del dipartimento prevenzione della Asl Roma 2.

Quello multato sulla Togliatti non è stato l'unico ristorante a essere sanzionato. In via Tiburtina, il titolare di un negozio di alimentari è stato denunciato perché l'attività è stata trovata aperta. Solo qualche giorno prima, infatti, gli agenti avevano disposto un provvedimento di chiusura per gravi carenze igienico sanitarie. Pensando che nessuno sarebbe tornato a controllarlo, l'uomo ha deciso di aprire l'alimentari e continuare a lavorare. Quando gli agenti hanno visto che il negozio era aperto, lo hanno denunciato.