Spazzatrice Ama prende fuoco, il mezzo totalmente distrutto dalle fiamme: danneggiate anche due auto L’incendio è avvenuto a Roma, in Corso del Risorgimento 101. Non sono ancora note le cause del rogo.

A cura di Natascia Grbic

Ieri sera una spazzatrice Ama è stata completamente avvolta dalle fiamme a Roma, in Corso del Rinascimento 101. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con la squadra di via Genova, che hanno provveduto a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Secondo le prime informazioni nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita dal rogo, mentre il mezzo Ama è stato totalmente distrutto. Nell'incendio sono state danneggiate anche due auto in sosta, raggiunte dalle fiamme che hanno avvolto la spazzatrice. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto e perché il mezzo Ama abbia preso fuoco. L'incidente è avvenuto verso le 23.40, di sera, e non c'è stato modo di domare le fiamme prima della distruzione totale della spazzatrice.

Spazzatrice Ama prende fuoco: indagini in corso

I residenti della zona si sono svegliati con l'odore acre del fumo che si è sprigionato dal mezzo. Paura nella zona, soprattutto quando le fiamme hanno cominciato a lambire le auto parcheggiate in strada, danneggiandole in modo grave. I tecnici sono ora al lavoro per capire cosa sia accaduto e come mai la spazzatrice abbia preso fuoco in questo modo. Ulteriori informazioni non sono al momento disponibili, saranno poi gli operatori, al termine dei rilievi, a dichiarare se il rogo sia stato doloso oppure causato da un malfunzionamento del mezzo. L'ultima volta che dei mezzi Ama hanno preso fuoco è stato a fine novembre dello scorso anno:in quel caso tre spazzatrici sono state distrutte dalle fiamme nel deposito di via Cassia. I mezzi hanno preso fuoco nella notte, quando fortunatamente non c'erano addetti presenti.