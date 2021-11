Incendio al deposito Ama, fiamme partite da una spazzatrice: distrutti tre mezzi S’indaga sulla natura dell’incendio divampato nell’autorimessa Ama di via Cassia: le fiamme sembra siano partite da una spazzatrice.

A cura di Natascia Grbic

Tre mezzi Ama completamente distrutti dalle fiamme, altre tre seriamente danneggiati. Questo è quanto accaduto questa notte nel centro di raccolta Ama di via Cassia, dove è scoppiato un incendio nel piazzale all'altezza del civico 1747. Al momento non sembra che il rogo sia doloso, anche se Ama ha sporto una denuncia e ulteriori accertamenti sono stati disposti per verificare quali siano le cause dell'incendio, e accertare che nel caso siano davvero accidentali. Sul posto, per spegnere le fiamme, i Vigili del Fuoco, oltre ai carabinieri della stazione La Storta e della compagnia Cassia. Nessuna persona è rimasta ferita a causa dell'incendio. Dalle prime informazioni emerse, sembra che l'incendio sia scoppiato a causa del malfunzionamento di una spazzatrice e si sia propagato poi agli altri mezzi.

Incendio nel deposito Ama, le fiamme partite forse da una spazzatrice

A essere completamente distrutte dall'incendio scoppiato nell'autorimessa su via Cassia sono state una spazzatrice, un autocompattatore e un furgone. "Un mezzo a vasca, un furgone e una spazzatrice risultano danneggiati in modo irreparabile – spiega Ama in una nota – Sull'incendio è già stata sporta denuncia. Presso la sede, nel momento in cui è deflagrato l'incendio, non erano fortunatamente presenti addetti". Paura tra i residenti questa notte per l'incendio, con il fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Tra le persone che abitano in zona c'è anche chi ha dichiarato di aver sentito un'esplosione, forse causata dallo scoppio del motore di uno dei mezzi completamente avviluppati dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che la situazione non degenerasse.