Sparisce dopo la visita in ospedale, ritrovato vicino al Quirinale: “Volevo incontrare Mattarella” Il signore era stato accompagnato al policlinico Tor Vergata per una visita specialistica, ma dopo essere uscito dallo studio del medico era scomparso nel nulla.

"Volevo incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Così si è giustificato un uomo di 48 anni, scomparso nel nulla dopo aver effettuato una visita medica al policlinico di Roma Tor Vergata e poi ritrovato a pochi passi dal Quirinale.

Ritrovato dai vigili al Quirinale: "Volevo incontrare il presidente Mattarella"

La famiglia ha denunciato la scomparsa nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 12 ottobre. Il signore era stato accompagnato al policlinico Tor Vergata per una visita specialistica, ma dopo essere uscito dallo studio del medico era scomparso nel nulla. La centrale operativa della polizia locale ha immediatamente diffuso tutti i dettagli alle pattuglie sparse sul territorio della Capitale e per fortuna, pochi minuti dopo, gli agenti del I gruppo Centro sono riusciti ad individuare il 48enne. Si trovava nei pressi del Quirinale, era spaesato, visibilmente confuso e camminava faticosamente aiutandosi con una stampella: "Sono venuto fino a qui dall'ospedale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Questa la sua giustificazione alla misteriosa scomparsa. I vigili hanno subito contattato i suoi familiari e quest'ultimi hanno riportato a casa il loro caro.

Una giustificazione simile è stata fornita da un uomo che qualche giorno fa ha scaraventato a terra alcuni busti romani ai Musei Vaticani. "Voglio incontrare immediatamente Papa Francesco", ha chiesto agli addetti alla sicurezza e così, dopo l'ovvia risposta negativa, si è vendicato gettando a terra le statue. L'uomo è stato interrogato dagli agenti di polizia e poi denunciato.