Spari in strada a Roma, chi è il 28enne che ha ucciso Caterina Ciurleo: è vicino ai Casamonica D.S., un italiano di 28 anni con alle spalle diversi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, è stato fermato ieri sera con l’accusa di aver ucciso l’81enne Caterina Ciurleo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Valentina Ciurleo è stata colpita da un proiettile di pistola mentre viaggiava a bordo di una Smart in via della Riserva Nuova, periferia Sud Est di Roma. I colpi sono stati sparati da un 28enne a bordo di una Fiat 500, il cui vero obiettivo era il conducente di una Golf. Il giovane è stato fermato nella serata di ieri con l'accusa di omicidio.

Stando a quanto riportano le forze dell'ordine, il ragazzo non è sottoposto a fermo, ma è ancora indagato. Proseguono le indagini della Squadra Mobile per identificare tutti i responsabili.

Chi è il 28enne che ha ucciso per sbaglio Caterina Ciurleo

D.S. sono le sue iniziali, è un italiano di 28 anni e ha alle spalle diversi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la sua famiglia è vicina (ma recentemente avversaria) al clan Casamonica. Per risalire alla sua identità sono state fondamentali le telecamere si sicurezza installate in zona, che hanno registrato le targhe dei veicoli. Sono stati sparati cinque colpi da una pistola calibro nove e soltanto dall'automobile del ragazzo. L'obiettivo era il conducente di una Golf. Come detto, la signora Ciurleo è stata colpita e uccisa per sbaglio mentre si trovava a bordo di una Smart insieme a un'amica. Il giovane è stato fermato dagli agenti della squadra mobile e del distretto Casilino.

La dinamica: l'81enne colpita per errore

Giovedì pomeriggio la signora Ciurleo era uscita con la sua amica e insieme erano andate al centro commerciale. Erano a bordo di una Smart e stavano tornando a casa, quando si sono trovate per sbaglio al centro di una sparatoria. Uno dei colpi ha attraversato il portabagagli della vettura e ha ferito l'81enne alla schiena. Trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, è stata operata d'urgenza ma è morta nella mattinata di venerdì.

Il vero obiettivo del 28enne era il conducente di una Golf e la donna a bordo della Smart è stata colpita per sbaglio.