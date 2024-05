Morta la donna colpita da un proiettile vagante in una sparatoria in strada a Roma

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

È morta la donna di 81 anni colpita da un colpo di pistola mentre era in auto con un'amica ieri pomeriggio su via Prenestina, in periferia di Roma. Cinque bossoli sono stati trovati a terra dalla polizia.

L'ipotesi più accreditata secondo le prime ricostruzioni è che l'anziana di 81 anni sia stata colpita per errore da un proiettile e che gli spari siano stati esplosi dalla stessa pistola. Gli investigatori cercano chi si trovava a bordo della Fiat 500 rossa da cui sono partiti i colpi. Le indagini sono in corso.

Spari a Roma: cosa è successo al Prenestino

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 maggio, nella zona di via Prenestina, nel quartiere est della città di Roma. Due persone a bordo di una Fiat 500 rossa hanno puntato all'interno di una Smart a cui si sono affiancati e hanno sparato diversi colpi. All'interno dell'automobile al volante una donna classe 1960, rimasta illesa. Sul sedile del passeggero invece la donna di 81 anni, che era stata trasportata all'ospedale Umberto I, già in gravi condizioni. La Fiat 500 si è allontanata su via Don Primo Mazzolari e ha fatto perdere le sue tracce

Le indagini in corso

Sul luogo del delitto in via Prenestina sono arrivati ieri gli agenti della polizia dei commissariati di Casilino e Romanina nel tentativo di raccogliere più informazioni possibili e cercare i due aggressori a bordo della Fiat 500 rossa. Sono stati ritrovati cinque bossoli a terra e la pista più probabile e presa in considerazione dagli inquirenti è che l'ottantunenne sia stata presa di mira per sbaglio e che i colpi siano stati sparati da un'unica pistola.

Non ci sono ancora elementi utili per identificare i colpevoli: non si sa se si tratti di uomini o donne, né elementi per determinare l'età o una possibile conoscenza con le donne a bordo della Smart. È da chiarire il movente del gesto. Le immagini acquisite dalle telecamere sono al vaglio di chi indaga.