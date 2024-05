Spari da una macchina a Roma, gravissima una donna: forse è stata colpita per sbaglio

video suggerito

A cura di Enrico Tata

L'ipotesi più plausibile è che la signora di 81 anni, che adesso sta lottando tra la vita e la morte, potrebbe essere stata colpita per errore. La donna si trovava a bordo di un'auto, quando è stata colpita da un proiettile sparato da un'altra vettura.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, periferia di Roma. L'anziana è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe stata colpita alla schiena. Illesa l'amica, una 63enne. Secondo le prime ricostruzioni, il proiettile avrebbe colpito il retro della vettura, una Smart, e avrebbe attraversato il bagagliaio e poi il sedile, ferendo la passeggera.

Stando a quanto emerge dai primissimi accertamenti da parte delle forze dell'ordine, sembra che le due vetture fossero impegnate in un inseguimento, ma questa ipotesi è ancora tutta da confermare. L'auto su cui viaggiava colui che ha sparato, una vettura di colore rosso, si è subito allontanata in direzione Ponte di Nona. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno i testimoni che hanno assistito all'accaduto ed esamineranno le immagini della videosorveglianza in zona per risalire alla targa della macchina. A bordo sembra ci fossero due uomini. Chi ha sparato avrebbe premuto il grilletto una volta sola, forse per spaventare le donne a bordo dell'altra auto. Oppure, un'altra ipotesi, la Smart era del tutto estranea a quanto accaduto e il colpo ha colpito la donna per errore.

Sul posto, dopo lo sparo, è intervenuto subito un equipaggio del VI Gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale. "Episodi come quello di oggi dimostrano l'importanza di standard uniformi quanto a preparazione e strumenti, per tutti coloro che operano nel settore sicurezza" ha sottolineato il segretario romano del sindacato Sulpl, Marco Milani.