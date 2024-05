video suggerito

Spari a Roma, si affiancano ad un’auto e fanno fuoco: colpita una donna, è gravissima Spari in via Prenestina: si affiancano con la Fiat 500 rossa ad un’auto ed esplodono colpi di arma da fuoco. Gravemente ferita una donna, soccorsa in codice rosso. Caccia agli aggressori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sono affiancati con la loro automobile, una Fiat 500 rossa, ad un'altra. Hanno puntato all'interno dell'altra auto, una Smart, e hanno fatto fuoco. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, nella zona di via Prenestina, nel quartiere orientale della capitale. All'interno dell'automobile da cui sono stati esplosi i colpi, due persone. Nell'altra, invece, al volante una donna classe 1960, rimasta illesa. Nel sedile del passggero, quella colpita: è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, in condizioni gravi.

Spari a Roma: cosa è successo al Prenestino

Gli spari sono stati esplosi centro commerciale in via Don Primo Mazzolari, in zona Prenestina. Le donne si trovavano all'interno dell'automobile, una Smart, la sessantatreenne al posto di guida e l'altra, una settantacinquenne, in quello del passeggero. Ad un certo punto, alla Smart si è affiancata una Fiat 500 rossa, con due persone a bordo. Hanno abbassato il finestrino e hanno puntato l'arma verso l'interno dell'automobile. Poi gli spari.

Uno ha colpito la donna che si trovava al posto del passeggero alla schiena. Un foro è stato trovato sullo sportello del portabagagli. Dopo la Fiat 500 si è allontanata su via Don Primo Mazzolari, cercando di far perdere le tracce.

Come sta la donna raggiunta dallo sparo a Roma

Mentre la Fiat 500 rossa si dava alla fuga, è scattato immediatamente l'allarme. Sul posto oltre agli agenti che hanno subito aperto le indagini per cercare di rintracciare i fuggitivi, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario dell'Umberto I. Sono loro che hanno preso in carico la donna e l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, in condizioni critiche dopo essere stata raggiunta da uno sparo alla schiena. Attualmente si trova nel nosocomio in codice rosso.

Le indagini in corso

Sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia dei vicini commissariati di Casilino e Romanina, per cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni possibile e mettersi a caccia degli aggressori. Non si sa se si tratti di uomini o donne, non si hanno datti sulla loro età e non sappiamo ancora se conoscessero o meno le due donne sedute sulla Smart. Giallo anche sul movente del gesto.