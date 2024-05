Spara dall’auto e uccide una donna: 28enne fermato per omicidio

video suggerito

Immagine di repertorio

Un uomo di ventotto anni è stato fermato, perché fortemente sospettato di essere l'autore dell'omicidio avvenuto ieri in via via della Riserva Nuova a Roma. Nella vicenda di giovedì 23 maggio è rimasta ferita gravemente una donna di ottantuno anni, che è morta in ospedale per la ferita d'arma da fuoco riportata. A rintracciare il presunto responsabile della sparatoria che si è consumata in zona Villaggio Prenestino sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Il ventottenne attualmente è gravemente indiziato di aver aperto il fuoco contro l'anziana, raggiunta da uno dei proiettili. La donna è deceduta oggi.