Agguato al Flaminio, gli spara al torace e lo riduce in fin di vita per soldi: arrestato un 44enne Gli spara alle gambe e al torace mentre si trova al volante poi scompare per mesi: arrestato per tentato omicidio un 44enne.

A cura di Beatrice Tominic

Gli ha sparato contro diversi colpi di pistola puntando al torace e alle gambe, riducendolo in fin di vita. È così che infermieri e medici dell'ospedale Sant'Andrea hanno accolto un uomo di 41 anni, arrivato nella struttura da solo a bordo della propria automobile lo scorso ottobre.

A nove mesi di distanza dall'agguato, gli agenti della polizia sono riusciti ad arrestare l'aggressore, un quarantaquattrenne gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Per lui sono immediatamente scattati i domiciliari.

L'agguato al Flaminio

È successo il 21 ottobre 2023, in zona Flaminio. Un uomo di 41 anni è stato colpito da colpi di arma da fuoco al torace e alle gambe. Poi è salito in automobile e, da solo, ha raggiunto l'ospedale Sant'Andrea, in fin di vita. Una volta arrivato nella struttura i medici lo hanno subito accolto e curato le molteplici ferite, alcune molto gravi.

Una volta arrivato nel nosocomio, il quarantunenne ha raccontato di essere stato raggiunti da colpi di arma da fuoco al termine di una lite avvenuta per motivi economici. I due hanno iniziato a discutere. Poi c'è stato l'inseguimento in zona Flaminio, a bordo delle rispettive automobili. E, una volta sceso dall'auto, gli spari da parte del quarantaquattrenne mentre la vittima di trovava ancora alla guida del veicolo.

L'arresto del quarantaquattrenne

L'arresto è avvenuto ieri da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma, coordinati dalla procura della Repubblica capitolina e in collaborazione con i colleghi della Polizia di Frontiera Marittima ed Area di Bari, dove si trovava l'uomo. Sono proprio loro che hanno intercettato il quarantaquattrenne e che lo hanno bloccato.

Una volta ricostruita la dinamica dei fatti, avvenuti lo scorso 21 ottobre, grazie anche ai racconti di alcuni testimoni, il gip ha emesso l'ordinanza per la misura cautelare, poi eseguita dalla Polizia di Frontiera Marittima ed Area di Bari e dalla Squadra Mobile romana. Il quarantaquattrenne oggi si trova agli arresti domiciliari.