Armato di sciabola, gira per il Prenestino terrorizzando i cittadini Momenti di paura al Prenestino, dove stamattina un 48enne girava per strada armato di sciabiola. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato e denunciato e l’arma è stata sequestrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I vigili fermano il 48enne armato di sciabola

Armato di sciabola, camminava per le strade in zona Prenestina, seminando il panico tra i residenti. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, nel quadrante Est di Roma. Un episodio che avrebbe potuto concludersi con conseguenze gravi, ma che per fortuna è finito senza ripercussioni sui cittadini, grazie all'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno fermato l'uomo armato e lo hanno denunciato.

Sono stati momenti di paura per i cittadini, che vedendo l'uomo in strada con l'arma si sono allontanati, sperando nel pronto intervento delle forze dell'ordine. I passanti hanno infatti temuto che l'uomo potesse brandire la sciabola e ferire qualcuno, così è scattato l'allarme nel quartiere.

Denunciato per porto abusivo di armi

Secondo quanto ricostruito nei momenti successivi l'uomo, un quarantottenne, è stato notato stamattina in strada mentre camminava impugnando uno strano oggetto. Arrivata la segnalazione sul posto in via Aquilonia è giunta una pattuglia del V Gruppo Prenestino. L'uomo impugnava una sciabola, un modello di arma che possiedono gli ufficiali delle forze armate.

La sciabola poi è stato scoperto che era detenuta illegalmente e non è chiaro l'uomo come se la sia procurata. Gli agenti lo hanno fermato e portato negli uffici per identificarlo. Al termine degli accertamenti di rito il quarantottenne è stato denunciato per porto abusivo di armi, mentre la sciabola è stata sequestrata.