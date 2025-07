Spari contro un palazzo ad Acilia, 19enne affacciata a un balcone ferita per errore

Paura in strada in zona Acilia a Roma, dove una 19enne è rimasta ferita da un proiettile vagante a una gamba ed è finita in ospedale. I carabinieri cercano gli aggressori scappati su un’auto.

Una ragazza di diciannove anni è rimasta ferita per errore da un proiettile vagante, mentre era affacciata ad un balcone. È successo nella notte di lunedì 28 luglio in via Giuseppe Beduschi, in zona Acilia a Roma. Si tratta di una turista proveniente dall'Egitto, che si trova in città per stare con suo padre e trascorrere con lui qualche giorno di vacanza. Una o più persone avrebbero sparato da una macchina, che non è stata ancora individuata. Da quanto si apprende la giovane non sarebbe grave e non rischierebbe di morire, è ferita a una gamba.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 2 la ragazza era affacciata al balcone dell'appartamento del padre al civico 31 di via Beduschi, quando qualcuno in strada ha aperto il fuoco, sparando alcuni colpi di pistola contro il palazzo. La ragazza è stata raggiunta per sbaglio da un proiettile, che l'ha ferita e ha dovuto ricorrere a cure mediche. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta di un'ambulanza, in breve tempo è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico la giovane trasportandola all'ospedale Sant'Eugenio.

Arrivata al pronto soccorso è stata affidata alle cure dei medici, che sono intervenuti sulla ferita d'arma da fuoco alla gamba, fortunatamente non grave. Presenti sul posto i carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno ascoltato alcune persone e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono in corso, per risalire ai responsabili, che sono scappati a bordo di un'auto.

Cinecittà stamattina è stata svegliata da alcuni spari, che hanno ferito un uomo in via Libero Leonardi. Alcuni testimoni hanno spiegato alle forze dell'ordine di aver visto delle persone scendere da un'auto e portarlo via. La vittima è stata poi trovata all'ospedale Casilino. Non rischia di morire. Anche in questo caso sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli aggressori, sulla strada i militari hanno repertato bossoli e sangue. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere. Quattro giorni fa all'Eur un buttafuori è stato ferito da un colpo di pistola davanti alla discoteca Fiesta, che è stata chiusa.