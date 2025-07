Spari in strada a Cinecittà, uomo ferito a colpi di pistola e caricato in auto

Spari in via Libero Leonardi in zona Cinecittà a Roma, dove stamattina un uomo è rimasto ferito a colpi di pistola. Caricato prima su un'auto e portato via, successivamente è stato rintracciato al Policlinico Casilino. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono intervenuti carabinieri.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era mattina presto. I residenti sono stati svegliati di soprassalto da alcuni spari e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. I militari della stazione Appia e del Nucleo radiomobile giunti sul luogo della segnalazione hanno trovato sangue e bossoli sulla carreggiata. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto qualcuno che caricava il ferito su un'auto, portandolo via. È stato poi rintracciato in ospedale.

Presenti sul luogo dell'accaduto anche gli specialisti della sezione rilievi tecnico-scientifici. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, che hanno ascoltato alcune persone e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I militari lavorano per risalire agli autori dell'aggressione, i quali al momento sono riusciti a scappare e a far perdere le proprie tracce. Quattro giorni fa un episodio simile è accaduto all'Eur, davanti alla discoteca Fiesta, dove un buttafuori è stato ferito da un colpo di pistola. Il locale è stato chiuso.