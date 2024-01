Spari contro un 17enne ad Anzio, arrestato un giovane: sequestrata pistola e silenziatore Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato nell’ambito delle indagini per il ferimento del minore. Al momento è accusato di detenzione di droga, ma le accuse potrebbero aggravarsi: con sé aveva la pistola che potrebbe aver ferito il 17enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Possibile svolta nel caso del 17enne ferito da un proiettile oggi nel quartiere Zodiaco di Anzio. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno arrestato un ragazzo di vent'anni con l'accusa di detenzione di droga, ma con il forte sospetto che sia stato lui a sparare al giovane. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e silenziatore, dello stesso calibro di quella usata per ferire il 17enne. Nella sua abitazione sono state trovate anche un'ascia e un coltello. Le indagini sono coordinate dalla procura di Velletri: non è escluso che nelle prossime ore si aggravino le accuse per l'arrestato.

Il ragazzo è stato ferito oggi in via Leone, nel quartiere Zodiaco, verso le 14.30. Ferito da un colpo di pistola al gluteo destro, è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita, la pistola lo ha ferito in un punto non vitale.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, oltre agli agenti della Polizia Scientifica che hanno transennato l'area per i rilievi e le indagini. Nell'ambito di quest'ultime è stato arrestato un 20enne, colui che è stato trovato in possesso della pistola che si pensa sia stata usata nei confronti del minore.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno sentito lo sparo e assistito alla scena. Da chiarire il contesto in cui è maturato il ferimento del ragazzo e come mai gli abbiano sparato. Al momento non è esclusa nessuna pista. Nelle prossime ore sarà ascoltato il minore per capire se conoscesse il suo aggressore oppure se sia stato vittima della follia di uno sconosciuto.