Spari ad Aprilia, paura nella notte: i colpi verso un portone, cosa è successo

A cura di Beatrice Tominic

Paura ad Aprilia, in provincia di Latina, dove la scorsa notte è arrivata una segnalazione ai carabinieri della stazione locale. "Aiuto, qualcuno sta sparando", hanno spiegato alcuni residenti della zona, chiedendo un intervento da parte dei militari.

Spari ad Aprilia, cosa è successo

I fatti, come anticipati, si sono verificati nella notte scorsa, fra sabato primo e domenica 2 marzo 2025 nel comune di Aprilia, in provincia di Latina. La telefonata di segnalazione è arrivata al numero di emergenza unico nue 112 per esplosione di arma da fuoco. Non appena allertati, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia sono subito intervenuti e hanno raggiunto il luogo indicato.

L'intervento dei carabinieri ad Aprilia dopo gli spari

Una volta arrivati, i carabinieri della sezione operativa della stazione di Aprilia hanno immediatamente avviato i loro accertamenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Nel corso del loro sopralluogo i carabinieri hanno cercato di individuare i bossoli e i proiettili esplosi.

Nel corso dei loro controlli, hanno riscontrato alcuni fori presenti sul portone di un immobile e, nell'area interessata, hanno anche rinvenuto e repertato diversi bossoli calibro 9, sottoposti a sequestro per permettere di svolgere ulteriori accertamenti balistici. Nel frattempo, i militari hanno prontamente avviato un’attività d'indagine dal Reparto Territoriale di Aprilia: lo scopo resta quello di cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto e perché siano stati esplosi gli spari, oltre a procedere con l'individuazione dei responsabili che hanno sparato ieri notte.