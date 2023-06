Spari a San Basilio, due uomini feriti alle gambe in un agguato Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della questura di Roma per indagare su quanto accaduto.

A cura di Enrico Tata

Di notte, un'automobile accosta davanti all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Scendono dalla vettura due persone, entrambe di 50 anni ed entrambe ferite alle gambe con colpi di pistola. Un uomo è in condizioni gravi. Vengono subito presi in carico dal personale del pronto soccorso, ma la macchina riparte misteriosamente dopo aver lasciato i due.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della questura di Roma per indagare su quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, l'agguato potrebbe essere avvenuto nella zona di San Basilio, periferia Est di Roma. Gli investigatori hanno chiesto ai feriti, ovviamente non appena i due erano in condizioni di rispondere, se sapessero chi avesse premuto il grilletto e per quale motivo. Ma i feriti non hanno voluto parlare, forse per paura di ritorsioni. Per il momento, la polizia non ha diffuso altre informazioni e le indagini sono tuttora in corso.

Di recente, proprio a San Basilio, quartiere roccaforte della criminalità organizzata, un ragazzo è stato colpito con un proiettile di pistola dopo un piccolo incidente. I due protagonisti hanno cominciato a litigare furiosamente, poi uno è tornato alla macchina, ha preso una pistola dal cruscotto e ha fatto fuoco. Arrestato, è indagato con l'accusa di tentato omicidio.