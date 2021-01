Spari a Rocca Cencia, dove un'automobile con a bordo tre persone, ha cercato di investire un militare dell'Esercito Italiano, in presidio fisso presso l'impianto del Tmb e il militare ha aperto il fuoco esplodendo due colpi. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 gennaio, quando intorno alle ore 14 si è verificato un tamponamento tra tre auto. Una di queste è finita nel piazzale antistante il Tmb e ha poi proseguito la corsa, senza fermarsi all'alt intimato dal militare, che stava per investire. Il soldato, nel tentativo di fermare il conducente e le due altre persone a bordo della vettura, ha sparato due colpi con l'arma in dotazione, uno in aria e l'altro mirando ad uno pneumatico, forandolo. Nonostante ciò l'uomo ha continuato il suo tragitto senza fermarsi e, poco distante, ha abbandonato il veicolo e proseguito la sua fuga scappando a piedi, insieme ai compagni di viaggio.

Indaga la Polizia di Stato

Sul caso del tentato investimento e degli spari a Rocca Cencia indagano gli agenti della Polizia di Stato di competenza territoriale, che sono intervenuti per gli accertamenti di rito dopo la segnalazione arrivata in Questura e sono sulle tracce del responsabile, nel tentativo di risalire all'identità delle tre persone, al momento non nota. I poliziotti hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'accaduto ascoltando il racconto dei militari. Di aiuto alle indagini degli investigatori potrebbero rivelarsi eventuali immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, qualora fossero presenti in zona, che potrebbero aver ripreso la scena, incastrando i responsabili nella fuga. Non è chiaro il motivo del loro gesto e gli accertamenti sono in corso, in attesa che vengano rintracciati e identificati.