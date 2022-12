Spara in testa ad un 34enne durante una lite: è gravissimo. Arrestato un 52enne Un uomo di 52 anni durante una lite ha sparato in testa ad un 34enne: trasportato all’ospedale, è in condizioni critiche. Arrestato il 52enne.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano litigando quando uno dei due ha puntato la pistola contro il più giovane della coppia e ha fatto partire un colpo: è successo a Rignano Flaminio, comune in provincia di Roma che dista una quarantina di chilometri a nord dalla capitale. È qui che un uomo di 52 anni ha tentato di uccidere un 34enne sparandogli alla testa nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 15 dicembre 2022.

Cosa è successo

I due, residenti nella stessa zona, un'area rurale di Rignano Flaminio, stavano litigando quando il 52enne avrebbe rivolto l'arma verso l'altro, colpendolo alla testa. Il 34enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. Le forze dell'ordine sono giunte subito sul luogo in cui è avvenuto lo sparo dopo una segnalazione inoltrata dai vicini. Secondo la loro ricostruzione, avvenuta dopo un minuzioso sopralluogo e l'acquisizione delle testimonianze dei soggetti della vicenda, l'uomo avrebbe provato ad uccidere il 34enne.

L'arresto da parte dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, insieme a quelli della Sezione Operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del Nucleo Investigativo di Ostia. I militari hanno arrestato il 52enne, sospettato di essere l'autore del tentato omicidio, che è stato associato presso la casa circondariale. Ma non si fermano le indagini, svolte sotto la direzione della Procura di Tivoli. Gli inquirenti sono all'opera per cercare di chiarire l'esatta dinamica dei fatti, le cause del diverbio e il contesto in cui è maturato il tentato omicidio. Restano gravi le condizioni del 34enne.