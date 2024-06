video suggerito

Spara al vicino dopo una lite per futili motivi: tragedia sfiorata a Guidonia Un uomo di 46 anni è finito in ospedale dopo che il vicino di casa gli ha sparato alle gambe, ferendolo gravemente. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata ieri sera a Guidonia, alle porte di Roma. Un uomo di quarantasei anni è stato colpito alle gambe da colpi d'arma da fuoco sparati dal vicino, un 39enne denunciato per lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due avrebbero litigato per futili motivi. Una discussione nata per motivi di vicinato, degenerata poi in una sparatoria, che per poco non è costata la vita al 46enne. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia: non guarirà prima di quaranta giorni.

L'episodio è avvenuto verso le 23 di ieri sera a Guidonia, in piazzale Aldo Moro. A sparare un 39enne con il quale sembra ci fossero screzi già da tempo: ieri sera, dopo una banale discussione, ha tirato fuori la pistola e ha sparato alle gambe della vittima, colpendolo non in modo letale. Le urla del 46enne si sono sentite in tutta la zona, con numerose persone uscite di casa per vedere cosa era accaduto. Inizialmente, sentiti gli spari, si è temuto il peggio. Il 46enne è stato immediatamente soccorso, non era in pericolo di vita, e una volta in ospedale è stato preso in carico dai medici che lo hanno curato e sottoposto a un'operazione immediata.

Sul posto, per le indagini del caso, gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati di Tivoli, Porta Pia. L'uomo che ha sparato è stato denunciato per lesioni aggravate. Le indagini sono ancora in corso, ma dalle prime informazioni sembra che si sia trattato di una lite avvenuta per motivi di cattivo vicinato.